Nach 18 von 26 Spieltagen der 1. Bundesliga steht Borussia Dortmund an der Spitze, gefolgt von Meister SG BBM Bietigheim mit einem Zähler weniger. Das Final Four im Pokal kann zudem wegen behördlicher Vorgaben nicht wie geplant am 23. und 24. Mai in Stuttgart stattfinden. Eine Verlegung wird daher geprüft.

Das könnte Dich auch interessieren: Corona-Infizierter Kohlbacher gibt Update zu Gesundheitszustand

(SID)