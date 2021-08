Kunstturnen

Olympia - Turnen: Simone Biles ist nach Pause zurück und turnt am Schwebebalken um Medaille

Simone Biles ist wieder da. Nach ihrer Olympia-Pause wegen mentaler Probleme geht sie am Schwebebalken endlich wieder an den Start. Die 19-malige Weltemisterin zeigt eine gute und souveräne Übung. Die Erleichterung nach der Kür ist Biles anzumerken. Am Ende gewinnt sie die Bronzemedaille. Gold und Silber geht nach China.

00:03:34, vor 20 Stunden