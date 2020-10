"Das bedeutet alles für mich, ein Traum wird wahr", sagte Cheptegei, nachdem er in seinem dritten Rennen in diesem Jahr den dritten Weltrekord aufgestellt hatte. Diesmal war in Valencia die Bestzeit über 10.000 m fällig , die bisherige Bestmarke von Kenenisa Bekele, die 15 Jahre unangetastet blieb, verbesserte der Weltmeister um über sechs Sekunden auf 26:11,00 Minuten.

Wie die Äthiopierin Letesenbet Gidey, die in dieser Nacht der Weltrekorde die Weltbestzeit über 5000 m der Frauen auf 14:06,62 Minuten drückte, und damit so schnell war wie der große Emil Zatopek bei den Olympischen Spielen 1952, trug Cheptegei in Valencia ein in Form gegossenes Hightech-Produkt an den Füßen. Dem Spike werden in der Szene wahre Wunderkräfte nachgesagt, schließlich lief Cheptegei in diesem Modell Mitte August schon seinen 5000-m-Weltrekord.