Zum ersten Mal in der Geschichte findet die Leichtathletik-WM in den USA statt. In Eugene/Oregon kämpfen die Athletinnen und Athleten vom 15. bis 24. Juli um die Goldmedaillen.

Die Männer und Frauen kämpfen in 24 Disziplinen um die Weltmeisterschaft. Zudem kommt eine Mixed-Staffel über 4x400 Meter.

Ad

Malaika Mihambo ist aus deutscher Sicht die Topfavoritin auf die Goldmedaille im Weitsprung. Auch Niklas Kaul oder Kristin Pudenz haben gute Chancen. Bitter: Speerwerfer Johannes Vetter musste seine Teilnahme absagen.

Leichtathletik Weitsprung-Queen Mihambo denkt langsam an Karriereende GESTERN UM 09:57

Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Leichtathletik-WM in Eugene/Oregon:

Die Leichathletik-WM live im TV

"ARD" und "ZDF" übertragen im Wechsel die Weltmeisterschaft aus dem Hayward Field Stadium in Eugene live im TV, im Regelfall zwischen 02:00 Uhr und 05:00 Uhr deutscher Zeit.

Die Leichtathletik-WM live im Stream

"ARD" und "ZDF" bieten einen Livestream begleitend zum Fernsehprogramm an. Zudem gibt es an sieben von zehn Wettkampftagen Übertragungen live im Stream zwischen 15:00 Uhr und 22:30 Uhr in der Mediathek von "ARD" und "ZDF" sowie bei sportschau.de und sportstudio.de.

Die Leichathletik-WM bei Eurosport.de

Alle News und Informationen zur Leichtathletik-WM gibt es hier bei Eurosport.de

Der Zeitplan für die Leichtathletik-WM in Eugene/Oregon

Freitag, 15.07.2022

18:05 Uhr: Hammerwerfen Männer

19:10 Uhr: Hochsprung Männer

19.30 Uhr: Hammerwerfen Männer

20:45 Uhr: 4x400 Meter Staffellauf

21:05 Uhr: Hammerwerfen Frauen

21:30 Uhr: 100 m Lauf Männer

22:10 Uhr: 20 km Gehen Frauen

22:30 Uhr: Hammerwerfen Frauen

Samstag, 16.07.2022

00:10 Uhr: 20 km Gehen Männer

02:05 Uhr: Kugelstoßen Frauen

02.15 Uhr: 3000 Meter Hindernislauf Männer

02:20 Uhr: Stabhochsprung Frauen

03:00 Uhr: Weitsprung Männer

03:10 Uhr: 1500 m Lauf Frauen

03:50 Uhr: 100 m Lauf Männer

03:55 Uhr: Kugelstoßen Männer

04:50 Uhr: 4x400 m Staffellauf

19:30 Uhr: Dreisprung Frauen

19:35 Uhr: 3000 m Hindernislauf Frauen

20:10 Uhr: Hochsprung Frauen

20:25 Uhr: 110 m Hürden Männer

21:00 Uhr: Hammerwerfen Männer

21:20 Uhr: 10.000 m Lauf Frauen

22:20 Uhr: 400 m Hürden Männer

Sonntag, 17.07.2022

02:10 Uhr: 100 m Lauf Frauen

03:00 Uhr: 100 m Lauf Männer

03:20 Uhr: Weitsprung Männer

03:25 Uhr: Kugelstoßen Männer

03:30 Uhr: 1500 m Lauf Männer

04:05 Uhr: 1500 m Lauf Frauen

04:50 Uhr: 100 m Lauf Männer

15:15 Uhr: Marathon Männer

19:35 Uhr: 100 m Hürden Frauen

20:05 Uhr: 400 m Lauf Männer

20:35 Uhr: Hochsprung Frauen

20:35 Uhr: Hammerwerfen Frauen

21:00 Uhr: 400 m Lauf Frauen

22:00 Uhr: 10.000 m Lauf Männer

22:45 Uhr: Kugelstoßen Frauen

Montag, 18.07.2022

02:05 Uhr: 110 m Hürden Männer

02:05 Uhr: Diskuswerfen Männer

02:25 Uhr: Stabhochsprung Frauen

02:33 Uhr: 100 m Lauf Frauen

03:03 Uhr: 400 m Hürden Männer

03:27 Uhr: Kugelstoßen Männer

03:30 Uhr: Diskuswerfen Männer

03:38 Uhr: 200 m Lauf Frauen

04:00 Uhr: 1500 m Lauf Männer

04:30 Uhr: 110 m Hürden Männer

04:50 Uhr: 100 m Lauf Frauen

15:15 Uhr: Marathon Frauen

18:35 Uhr: Weitsprung Frauen

19:55 Uhr: Speerwurf Frauen

21:05 Uhr: Speerwurf Frauen

Dienstag, 19.07.2022

02:05 Uhr: 200 m Lauf Männer

02:10 Uhr: Diskuswerfen Frauen

02:45 Uhr: Hochsprung Männer

03:00 Uhr: 200 m Lauf Frauen

03:20 Uhr: Dreisprung Frauen

03:35 Uhr: Diskuswerfen Frauen

03:55 Uhr: 800 m Lauf Frauen

04:20 Uhr: 3000 m Hindernislauf Männer

04:50 Uhr: 1500 m Lauf Frauen

Mittwoch, 20.07.2022

02:15 Uhr: 400 m Hürden Frauen

02:40 Uhr: Hochsprung Frauen

03:05 Uhr: 200 m Lauf Frauen

03:33 Uhr: Diskuswerfen Männer

03:50 Uhr: 200 m Lauf Männer

04:30 Uhr: 1500 m Lauf Männer

04:50 Uhr: 400 m Hürden Männer

Donnerstag, 21.07.2022

00:20 Uhr: Speerwurf Frauen

01:25 Uhr: 5000 m Lauf Frauen

01:50 Uhr: Speerwurf Frauen

02:20 Uhr: 800 m Lauf Männer

03:15 Uhr: 400 m Hürden Frauen

03:30 Uhr: Diskuswerfen Frauen

03:45 Uhr: 400 m Lauf Frauen

04:15 Uhr: 400 m Lauf Männer

04:45 Uhr: 3000 m Hindernislauf Frauen

Freitag, 22.07.2022

02:05 Uhr: Speerwurf Männer

02:10 Uhr: 800 m Lauf Frauen

03:10 Uhr: 5000 m Lauf Männer

03:20 Uhr: Dreisprung Männer

03:35 Uhr: Speerwurf Männer

04:00 Uhr: 800 m Lauf Männer

04:35 Uhr: 200 m Lauf Frauen

04:50 Uhr: 200 m Lauf Männer

15:15 Uhr: 35 km Gehen Männer

Samstag, 23.07.2022

02:05 Uhr: Stabhochsprung Männer

02:40 Uhr: 4x100 m Staffellauf Frauen

03:05 Uhr: 4x100 m Staffellauf Männer

03:20 Uhr: Speerwurf Frauen

03:35 Uhr: 800 m Lauf Frauen

04:15 Uhr: 400 m Lauf Frauen

04:35 Uhr: 400 m Lauf Männer

04:50 Uhr: 400 m Hürden Frauen

18:50 Uhr: 100 m Lauf Männer

19:40 Uhr: Weitsprung Männer

20:20 Uhr: 100 m Hürden Frauen

21:00 Uhr: Weitsprung Frauen

21:10 Uhr: Kugelstoßen Männer

Sonntag, 24.07.2022

01:10 Uhr: Hochsprung Männer

02:10 Uhr: 4x400 m Staffellauf Frauen

02:40 Uhr: 4x400 m Staffellauf Männer

03:00 Uhr: Dreisprung Männer

03:10 Uhr: 800 m Lauf Männer

03:25 Uhr: 5000 m Lauf Frauen

03:35 Uhr: Speerwurf Männer

03:55 Uhr: 400 m Lauf Männer

04:30 Uhr: 4x100 m Staffellauf Frauen

04:50 Uhr: 4x100 m Staffellauf Männer

15:15 Uhr: 35 km Gehen Männer

18:35 Uhr: 110 m Hürden Männer

19:30 Uhr: Diskuswerfen Männer

20:40 Uhr: Diskuswerfen Männer

21:15 Uhr: Stabhochsprung Männer

22:15 Uhr: Stabhochsprung Männer

Montag, 25.07.2022

02:05 Uhr: 100 m Hürden Frauen

02:05 Uhr: Speerwurf Männer

02:25 Uhr: Stabhochsprung Männer

02:50 Uhr: Weitsprung Frauen

03:05 Uhr: 5000 m Lauf Männer

03:10 Uhr: Speerwurf Männer

03:35 Uhr: 800 m Lauf Frauen

04:00 Uhr: 100 m Hürden Frauen

04:20 Uhr: 1500 m Lauf Männer

04:35 Uhr: 4x400 m Staffellauf Männer

04:50 Uhr: 4x400 m Staffellauf Frauen

Ewiger Medaillenspiegel

Platz Land Gold Silber Bronze 1. USA 169 117 94 2. Deutschland 60 60 65 3. Kenia 60 50 41 4. Russland 45 55 56 5. Jamaika 35 49 43

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Alle Ergebnisse zur Leichtathletik-WM in Eugene/Oregon

Weltrekord für Duplantis bei Hallen-WM: Schwede fliegt zu Gold

Leichtathletik-WM WM-Aufgebot steht: Mihambo und Kaul auf Mission Titelverteidigung 01/07/2022 UM 12:23