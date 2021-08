"Die 100 Meter sind das prestigeträchtigste Rennen der Spiele. Jacobs hat im wichtigsten Moment des Jahres seine beste Leistung abgerufen", lobte Bolt den Italiener weiter.

Einerseits hob er dabei die Bahn von Tokio hervor: "Sie ist sehr schnell", sagte der Jamaikaner und verwies unter anderem auf den Weltrekord über die 400 Meter Hürden.

Doch auch die Performance des Italieners stellte er heraus: "Seine Leistung in den Vorläufen, im Halbfinale und im Finallauf zeigen, dass er mental sehr stark war", analysierte der achtmalige Goldmedaillengewinner bei olympischen Spielen.

Auch Jacobs selbst bewertete seine "mentale Gesundheit" als einen Schlüssel seiner Entwicklung.

Bolt kannte Jacobs vor Tokyo 2020 nicht

So hatte Jacobs unter anderem an der Beziehung zu seinem Vater gearbeitet. Seine Trainerin Nicoleta Romanizzi sagte: "Er hatte alles in den Beinen und im Kopf. Er musste sich nur freimachen, um seinen Job zu erledigen."

Was folgte, war eine beachtliche Leistungssteigerung: Bis zum Jahresanfang hatte die Bestzeit des gebürtigen Texaners bei 10,03 Sekunden gelegen.

Im olympischen Finale stellte er mit 9,80 Sekunden einen neuen Europarekord auf. "Ich gebe zu, dass ich bis zu den Spielen noch nichts von ihm gehört habe. Ich kannte ihn nicht", sagte der Bolt über seinen Nachfolger.

Jacobs' Leistungsexplosion wirft Fragen auf

Eine Leistungsexplosion, die aber durchaus auch unbequeme Fragen aufwarf: In einem "Deutschlandfunk"-Interview hatte Dopingexperte Fritz Sörgel bereits am Sonntag über den Sieg von Jacobs und den 4x100-Meter-Erfolg der italienischen Staffel erklärt: "Ich wage zu sagen, dass hier noch etwas herauskommen wird, was nicht zu Gunsten dieser zwei Olympiasiege sein wird."

In einem Interview mit "Sport1" bekräftigte Sörgel am Montag seinen Dopingverdacht : "Wenn man eine Grundversorgung mit Dopingmitteln macht, kann es unter bestimmten Bedingungen zu einer Leistungsexplosion kommen."

