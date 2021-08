Der frühere Dreisprung-Europameister Max Heß (Chemnitz) ist auch bei seinen zweiten Olympischen Spielen in der Qualifikation ausgeschieden. Der 25-Jährige kam am Dienstagmorgen nicht über 16,69 m hinaus und verpasste damit wie schon vor fünf Jahren in Rio das Finale. Im letzten und dritten Sprung erreichte Heß eine Weite über 17 m, trat jedoch wenige Zentimeter über.

Die Medaillenentscheidung am Donnerstag (4:00 Uhr MESZ) erreichte als Bester der Portugiese Pedro Pichardo. Der gebürtige Kubaner glänzte mit starken 17,71 m. Christian Taylor (USA), der 2012 und 2016 Gold geholt hatte, fehlt nach einem Achillessehnenriss.

Hussong quält sich ins Speerwurf-Finale

Medaillenkandidatin Christin Hussong (Zweibrücken) hat sich ins Olympia-Finale (Freitag, 13:50 Uhr MESZ) im Speerwurf gequält. Die 27 Jahre alte Europameisterin schaffte in der Qualifikation lediglich 61,68 m, schaffte über die Weite als Elfte aber gerade so den Einzug unter die besten Zwölf. Mit ihrer Saisonbestweite von 69,19 m war Hussong als Nummer zwei der Welt nach Tokio gereist.

Souveräner präsentierte sich die Weltjahresbeste Maria Andrejczyk aus Polen mit 65,24 m. Weltmeisterin Kelsey-Lee Barber (62,59/Australien) steht ebenfalls im Finale. Ausgeschieden sind hingegen die Weltrekordlerin und zweimalige Olympiasiegerin Barbora Spotakova (60,52/Tschechien) und Rio-Olympiasiegerin Sara Kolak - der Kroatin gelang kein gültiger Versuch.

