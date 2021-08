Der Italiener hatte im Finale über 100 m seine persönliche Bestzeit deutlich auf 9,80 Sekunden verbessert - und damit nach dem Halbfinale einen weiteren Europarekord aufgestellt. Erst im Mai war Jacobs mit 9,95 Sekunden erstmals unter der magischen Marke von zehn Sekunden geblieben.

Vor allem wegen dieser Leistungssteigerung in den vergangenen Monaten kamen schnell Gerüchte auf, dies könnte womöglich nur durch Doping erreicht worden sein.

Gegenüber dem "Deutschlandfunk" hatte Sörgel bereits am Sonntag mit Blick auf Jacobs erklärt : "Ich wage zu sagen, dass hier noch etwas herauskommen wird, was nicht zu Gunsten dieser zwei Olympiasiege sein wird."

Jacobs bestreitet Vorwürfe

Bereits am Wochenende hatte der 26-Jährige jegliche Verbindungen dazu jedoch bestritten.

"Ich habe damit nichts zu tun. Sobald wir von dieser Sache erfahren haben, haben wir aufgehört mit ihm zu arbeiten", meinte Jacobs.

Er mache sich daher keine Sorgen. Zumal Spazzini wohl selbst nur unglücklich in die Ermittlungen hineingezogen wurde, so der Italiener.

Jacobs begeistert in Italien empfangen

Trotz all dieser Gerüchte wurde Jacobs am Montag feierlich am Flughafen bei seiner Rückkehr aus Japan empfangen.

Dutzende Fans sowie Freunde und Familie begrüßten den zweimaligen Olympiasieger euphorisch.

Jacobs meinte zu dem Empfang: "Ich finde es wunderschön. Ich genieße es, denn ich habe es verdient. Das ist die Krönung für die vielen Dinge, die ich jeden Tag geopfert habe, um diese Erfolge für mein Land zu erreichen."

