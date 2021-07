Drei Medaillenentscheidungen des Samstags fallen im Olympiastadion von Tokio: Im 100-m-Sprint der Frauen, im Diskuswerfen der Männer und in der Mixed-Staffel über 4x400 m wird heute Edelmetall vergeben.

Dabei greift Shelly-Ann Fraser-Pryce aus Jamaika nach ihrem dritten Olympia-Gold. Bereits 2008 und 2012 hatte sie über die 100 m triumphiert. Das Finale steigt um 14:50 Uhr. Zuvor muss sie aber erst einmal ab 12:15 Uhr das Halbfinale überstehen. Darin kämpfen auch Alexandra Burghardt und Tatjana Pinto um einen der acht Plätze im Finale.

Burghardt präsentierte sich im Vorlauf am Freitag sehr stark und gewann diesen in 11,08 Sekunden. Auch Pinto meisterte ihre Auftakthürde souverän. In 11,16 Sekunden qualifizierte sie sich als Dritte ihres Laufs für das Semifinale. Diese Leistungen gilt es am Samstag zu wiederholen.

Bereits im Finale sind die beiden Diskuswerfer Daniel Jasinski, der 2016 in Rio Bronze holen konnte, und Clemens Prüfer. Allerdings gelten beide nur ab 20:15 Uhr nur als Außenseiter. Favorit auf den Olympiasieg ist der Schwede Daniel Ståhl. Auf die Außenseiterchance hofft auch die deutsche Mixed-Staffel über die 4x400 m.

Außerdem gibt es am Samstag auch den ersten Auftritt der schnellsten Sprinter. In den Vorläufen über die 100 m kämpfen die schnellsten Männer der Welt ab 19:45 Uhr um die Halbfinal-Tickets. Über die 800 m der Frauen stehen die Halbfinals an und die Weitspringer bestreiten ihre Qualifikation.

Alle Wettkämpfe hier im Liveticker:

10:50 Uhr: Herzlich willkommen zum Leichtathletik-Liveticker auf Eurosport.de. Wir melden uns aus dem Tokioer Olympiastadion, in dem für heute drei Medaillentscheidungen angesetzt sind. Um Medaillen geht es im 100-m-Sprint der Frauen, im Diskuswerfen der Männer und in der Mixed-Staffel über 4x400 m. Zudem stehen einige Vorläufe und Qualifikationen an. Die Night Session in Tokio beginnt um 12:10 Uhr MESZ (19:10 Uhr in Tokio). Tim Wehinger tickert für euch.

