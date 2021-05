Zweite wurde Laura Müller. Ihren Saisoneinstieg deutete Mihambo als "gutes Zeichen für Olympia. Es war das erste Mal, dass ich 150 m gelaufen bin. Aber die Zeit ist schon sehr gut", sagte sie. Über 300 m unterlag sie Müller mit 37,47 Sekunden um Fünfzehntel.

Knapp zweieinhalb Monate vor den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) hofft Mihambo, dort auch für die Sprintstaffel des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) anzutreten. Doch der ganz große Coup soll dann im Weitsprung gelingen. "Ich freue mich, wenn es in Tokio für eine Medaille reicht", sagte sie.

Vor den deutschen Meisterschaften in Braunschweig (5./6. Juni) wird Mihambo am 21. Mai beim Meeting in Dessau erstmals im Weitsprung antreten. Bei dem hochkarätig besetzten Event werden neben dem sich in Topform befindlichen früheren Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter und der ehemaligen Hürden-Europameisterin Cindy Roleder zahlreiche weitere Top-Athleten an den Start gehen.

(SID)

