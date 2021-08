Leichtathletik

Olympia 2021 - Marathon: Läufer aus der Spitzengruppe räumt die halbe Verpflegungsstelle ab

Verpflegung ist beim Marathon enorm wichtig, umso wichtiger sind für die Läufer die Verpflegungsstellen. Auch Morhad Amdouni nimmt diese Möglichkeit nach etwas mehr als 28 Kilometern wahr. Doch aus vollem Lauf eine Wasserflasche mitzunehmen, ist gar nicht so einfach und so räumt er aus Versehen an dem Stand die Hälfte der dort aufgestellten Flaschen vom Tisch.

00:00:22, vor 34 Minuten