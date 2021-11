Moderner Fünfkampf

Dem Bericht zufolge soll der UIPM-Vorstand diese Entscheidung in den vergangenen Tagen getroffen haben.

Damit möchte der Verband gewährleisten, dass der Moderne Fünfkampf auch bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris zum Programm gehört.

Die UIPM wollte sich auf Anfrage des "Guardian" nicht direkt zu dem angeblichen Beschluss äußern.

In einem Statement schrieb der Verband jedoch auf Twitter: "Im Rahmen des Engagements der UIPM, ein starkes, dynamisches Profil für den modernen Fünfkampf zu bewahren, werden eine Reihe strategischer Treffen abgehalten. Diese Treffen werden im Laufe dieser Woche eine bevorstehende Besprechung mit den nationalen Verbänden beinhalten. Die Ergebnisse dieser Treffen werden in einer Pressemitteilung am 4. November veröffentlicht."

Regeländerung folgt nach Reit-Eklat um Annika Schleu in Tokio

Bei den Olympischen Spielen in Tokio war es beim Ritt der deutschen Fünfkämpferin Annika Schleu zu einem Eklat gekommen. Die Berlinerin ging als Führende in den Reitparcours, doch ihr Pferd Saint Boy weigerte sich mehrmals über die Hindernisse zu springen. Daraufhin erhielt sie von Bundestrainerin Kim Raisner die Aufforderung, das Pferd zu schlagen: "Hau mal richtig drauf!". Schleu setzte dies um und versuchte Saint Boy mit der Gerte und Sporen zum Loslaufen zu animieren.

Es folgten weltweite Proteste unter anderen von Tierschützern, die Schleu und Raisner Tierquälerei vorwarfen. Raisner wurde kurz nach dem Vorfall von der UIPM von den Spielen suspendiert und anschließend offiziell verwarnt.

