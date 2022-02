Nordische Kombination

Olympia 2022: Die Highlights vom Kombinierer-Wahnsinn um Geigers Gold-Coup

Was für ein Rennen! Der erste Wettkampf der Nordischen Kombinierer bei den Winterspielen von Peking wird in die Geschichte eingehen. Johannes Rydzek sah schon wie der Olympiasieger in der Nordischen Kombination von der Normalschanze aus, doch auf den letzten 1,5 der 10 Kilometer in der Loipe wurde noch einmal alles auf den Kopf gestellt und Gold ging an Vinzenz Geiger. Hier sind die Highlights!

00:06:02, vor einer Stunde