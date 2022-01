In Deutschland gilt die Grenze von 30, Getestete gelten ab diesem Wert als nicht mehr ansteckend. Es sei "Wahnsinn, wie dort getestet wird", sagte zuletzt etwa Rodel-Rekordweltmeister Felix Loch zum China-Wert: "Das macht in Deutschland oder Europa niemand mehr."

Dirk Schimmelpfennig, Vorstand Leistungssport im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB), hatte in der Angelegenheit bereits eine grundsätzliche Lösung in Aussicht gestellt. Im Gespräch mit dem "Deutschlandfunk" äußerte er die Hoffnung, der CT-Wert werde bei den Spielen in einen Bereich "um die 35, um die 32" gesenkt.

Geimpfte Sportlerinnen und Sportler müssen in Peking nicht in Quarantäne, es sei denn, ihr PCR-Test fällt bei der Einreise positiv aus. "Wir müssen vermeiden, am Flughafen in Peking einen positiven PCR-Test eines Sportlers zu haben, der mit einem negativen PCR-Test kurz vorher ins Flugzeug gestiegen ist", sagte zuletzt Bernd Eisenbichler, Sportlicher Leiter der Biathlon-Mannschaft.

