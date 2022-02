Am elften Tag erwarten uns bei den Olympischen Winterspiele 2022 in Peking fünf Medaillenentscheidungen.

Auch der Kürtanz im Eiskunstlauf verspricht Spannung.

Pulver schon verschossen? Darum ist die Ernüchterung so groß

Deutsche Medaillenchancen gibt es im Monobob der Frauen und im Team-Wettbewerb der Skispringer.

Der Olympia-Montag bei Eurosport.de:

Nach dem Disqualifikations-Debakel im Mixed-Wettbewerb beim Skispringen hoffen die deutschen Adler im Team auf eine Medaille. Mit der Bronzemedaille von Karl Geiger hat die Mannschaft einen Schub bekommen. "Unser Vertrauen ist in den letzten Tagen enorm gewachsen. Die Ambitionen dürfen wieder steigen", sagte Geiger.

Stephan Leyhe bekam von Bundestrainer Stefan Horngacher gegenüber Pius Paschke den Vorzug und bildet mit Karl Geiger, Markus Eisenbichler und Constantin Schmid das Quartett. Im Team-Wettbewerb zählt Deutschland neben Slowenien und Norwegen zu den Favoriten.

Eine Medaillenhoffnung gibt es wieder im Eiskanal. Dort steht morgen der Monobob der Frauen an - und die Ergebnisse nach den Läufen eins und zwei haben gute Voraussetzungen für Deutschland geschaffen. Die WM-Dritte Laura Nolte reihte sich zur Rennhalbzeit des olympischen Monobob-Rennens trotz einiger Fahrfehler als Dritte hinter Weltmeisterin Kaillie Humphries (USA) und der kanadischen Mitfavoritin Christine de Bruin ein. Vor dem dritten Durchgang beträgt Noltes Rückstand auf Humphries aber bereits 1,22 Sekunden.

Beim Kürtanz des Eiskunstlaufes treten 20 Paare im Capital Indoor Stadium an. Als Favoriten zählen die Duos aus Frankreich, Russland und die USA. Im französischen Team tanzen Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron zur Musik Elegie by Gabriel Faure.

Das Paar erreichte im Pflichttanz eine Punktzahl von 90,83. Das russische Team (Sinitsina, Katsalapov) schaffte 88,85 Punkte und die USA (Hubbell, Donohue) 87,13 Punkte.

In der Favoritenrolle steckt die aktuell Weltcupführende Laura Peel aus Australien. Auch die US-Amerikanerin Winter Venecki und Marion Thenault aus Kanada haben eine Medaille im Blick.

Eurosport überträgt auch am Montag, 14. Februar, die olympischen Wettbewerbe in Peking 2022 live im TV sowie im Livestream bei Eurosport auf Joyn PLUS+