Für Martin Schmitt ist klar: Die deutschen Fans können sich nach Andreas Wellinger 2018 wieder auf einen deutschen Olympiasieger auf der Normalschanze freuen und schon am Auftaktwochenende über Gold jubeln:

"Es geht auf der kleinen Schanze los, und das sollte Karl entgegenkommen. Er hat im Feld der Top-Springer den stärksten Absprung sowie die größte Dynamik und ist derzeit der beste Kleinschanzen-Springer der Welt. Mit seinen zweifelsfrei vorhandenen Flugqualitäten wird er auch auf der Großschanze bestehen und kann eine Medaille gewinnen."

Ad

Schmitts Fazit daher: "Karl hat wirklich gute Chancen, der Star der Spiele zu werden", da in beiden Teamwettbewerben ebenfalls die Medaillenchancen für Deutschland groß sind.

Olympia Peking Heinrich-Blog: Die Stars der Spiele - und die dunkle Seite der Macht VOR EINEM TAG

Doch Schmitts Herz schlägt nicht nur für die Skispringer, er freut sich auch besonders auf zwei weitere Highlights: "Die Abfahrt der Alpinen und das olympische Eishockey-Turnier. Noch zu meinen aktiven Zeiten habe ich, wenn es möglich war, immer wieder die Eishockey-Spiele bei Olympia mitverfolgt."

Olympia 2018: Olympia-Märchen! Deutschland schlägt Kanada sensationell im Halbfinale

Eishockey: Experten trauen Deutschland Gold zu

Wie im Skispringen ist auch im Eishockey eine Neuauflage der Wintermärchen von Pyeongchang mehr als nur Wunschtraum. Christian Ehrhoff, 2018 noch selbst bei den Siegen und dem Finalkrimi mit auf dem Eis, rechnet wieder fest mit der deutschen Mannschaft: "Unser Eishockey-Team kann zum Star der Spiele werden!"

Die weiteren Eishockey-Experten bei Eurosport sehen das ähnlich. Patrick Ehelechner sieht sogar die Chance, dass einer der deutschen Stürmer zum Spieler der Spiele wird. "Nach der Absage der NHL-Spieler ist es schwer, jetzt jemand zu nennen, der bei diesem Turnier herausragen wird. Aber weil ich natürlich die Daumen für die deutsche Mannschaft drücke, glaube ich, es wird einer unserer Jungs - ich sage: Tobias Rieder."

Eine Neuauflage des dramatischen Finals von 2018 hält Andreas Renz für durchaus denkbar: "Da die NHL-Spieler nicht voll dabei sind, wird die russische Mannschaft vermutlich der Star der Spiele. Sie hat die Spielerqualität und die Erfahrung und ist als Titelverteidiger auch diesmal wieder der Favorit. Aber auch das deutsche Team hat bei diesem Turnier gute Chancen. Da ist viel gewachsen, und auch das Selbstvertrauen passt. Deutschland kann sehr weit kommen."

Olympia 2018: Drama, baby! Das packende Eishockey-Finale mit Deutschland

Eiskunstlauf: "Spannendste Spiele aller Zeiten"

Für Gänsehautmomente und große Emotionen sorgte Aljona Savchenko bei den letzten Winterspielen noch gemeinsam mit Bruno Massot bei ihrer unvergessenen Gold-Kür. Diesmal wird sie als Expertin für Eurosport die Auftritte im Eiskunstlauf analysieren.

"Bei den Frauen können wir uns auf die spannendsten Olympischen Spiele aller Zeiten freuen. Russland hat mit Kamila Valieva ein absolutes Supertalent. Sie ist gerade einmal 15 Jahre alt, hat aber alles, was man braucht, um diese besonderen Momente zu erzeugen. Sie hat diese langen Arme und Beine, zeigt Vierfachsprünge - das ist alles schon sehr außergewöhnlich."

Valieva legt famose Performance hin und gewinnt bei Skate Canada

Ski Alpin: Orakel gefragt

Schwer einzuschätzen sind die Chancen für die alpinen Skirennläufer, doch Lena Dürr, Kira Weidle oder Linus Straßer haben mit ihren Leistungen der letzten Wochen ihre Medaillenambitionen untermauert. Konkrete Prognosen aber sind schwierig, wie Fritz Dopfer erklärt:

"Experten im Skisport wie ich, die nicht in Delphi geboren wurden, taugen nicht als Orakel. Die Strecken und die Schneebedingungen stellen für alle Athleten Neuland dar, weil dort bisher keine Rennen stattfanden."

Zum Star der Rennen könnte für Dopfer aber ein Schweizer werden: "Ich gehe davon aus, dass Marco Odermatt den Herren-Wettbewerben seinen Stempel aufdrücken kann. Er befindet sich in einer bestechenden Form und stellte in der Vergangenheit seine hohe Lernfähigkeit bei Strecken, die für ihn neu waren, eindrucksvoll unter Beweis."

Slalom-Drama in Schladming: So wird Straßer zur Gold-Hoffnung bei Olympia

Deutscher Goldregen im Eiskanal

Kein Orakel muss man sein, um große Erfolge an der Eisbahn bei Bob, Rodeln und Skeleton erwarten zu können. Gold-Sammler Kevin Kuske freut sich bei den Bobs auf einen Zweikampf: "Francesco Friedrich ist der aktuelle König im Bobsport und nahezu unschlagbar. Er hat einfach die beste Performance und das beste Gesamtpaket. Dazu kommt Johannes Lochner, das könnte alleine schon aus deutscher Sicht ein spannendes Duell werden."

Bei den Rodlerinnen sieht Dajana Eitberger allerdings eine Österreicherin als große Goldfavoritin: "Für mich gibt es aktuell nur einen Namen: Madeleine Egle. Sie hat sich im Laufe der Saison absolut perfekt und professionell präsentiert. Dennoch zählen weitere Athletinnen zum Favoritenkreis. Dadurch, dass die Bahn in Peking sehr leicht beherrschbar ist, gibt es die Möglichkeit für viele Fahrerinnen vorne mitzumischen. Julia Taubitz, Natalie Geisenberger und auch Anna Berreiter gehören für mich vorne dazu. Sie haben sich in der Trainingswoche im November in Peking schon sehr gut präsentiert", so die Einschätzung der Olympia-Zweiten von 2018.

Speed, Puls, G-Belastung: So läuft die Vollgas-Fahrt im Olympia-Eiskanal

Bei den Männern hat Experte Julian von Schlenitz "im Einsitzer ganz klar Johannes Ludwig auf der Rechnung. Er hat sowohl den Gesamtweltcup als auch den Weltcup in Peking gewonnen - und das mit einem riesigen Vorsprung. Im Herren-Feld ist die internationale Konkurrenz aber groß. Auch Felix Loch ist natürlich nicht zu unterschätzen. Er ist bei Großereignissen traditionell sehr stark. Im Doppelsitzer läuft es auf ein Dreikampf zwischen Eggert/Benecken, Wendl/Arlt und den Österreichern Steu/Koller hinaus."

Das könnte Dich auch interessieren: Wunderkind, Gold-Oldie, Traumpaar: Das sind die Stars der Spiele

Olympia 2022: Alle Wettbewerbe live bei Eurosport mit Joyn+

Olympia Peking Deutsches Olympia-Team: Diese 149 kämpfen in Peking um Medaillen 19/01/2022 AM 23:57