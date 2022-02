Die russische Langläuferin Veronika Stepanova weist Pauschal-Verdächtigungen gegen russische Athletinnen vehement zurück.

Die 21-Jährige sah sich deshalb auch dazu veranlasst, auf Anschuldigungen aus Schweden bei "Instagram" zu reagieren.

In einem Artikel von Tomás Pettersson im "Expressen" stellte der Autor die Behauptung auf, die Russinnen hätten sich bei der 4x5km-Staffel der Damen am Samstag C8-Wachs unter die Skier geschmiert, um sich einen Vorteil zu verschaffen.

13/02/2022 AM 12:00

Stepanova schrieb dazu: "Der Journalist der schwedischen Zeitung Expressen hat einen sehr guten Geruchssinn entwickelt. Er riecht C8-Wachs auf meinen Ski (und auf denen der deutschen Mädchen) von ganz, ganz weit weg. Sogar, wenn es gar nicht da ist."

Und weiter: "Ich mache Dir einen Vorschlag, Thomas - warum schaust Du nicht in meiner Unterhose nach? Vielleicht verstecke ich einen Motor darin, wie Karlsson vom Dach? Die Überschrift würde doch noch besser verkaufen, oder?"

Das Bild und die kreative Caption bekamen bis Dienstagabend mehr als 25.000 Likes.

