Prämien für Mannschafts- und Staffel-Erfolge orientieren sich an der Aufteilung, werden jedoch gesondert durch den Gutachterausschuss der Deutschen Sporthilfe festgelegt. Honoriert wird jeweils der größte Erfolg der geförderten Starter:innen, um Athlet:innen unabhängig vom Wettkampfformat vergleichbare Unterstützung zu ermöglichen. Die Prämien werden über die kommenden zwölf Monate ausgezahlt.

Nach den Olympischen Winterspielen 2018 in PyeongChang hatte die Sporthilfe über 750.000 Euro an Olympia-Prämien ausgeschüttet, bei den Olympischen Sommerspielen 2021 in Tokio lag die Summe bei rund 1,35 Millionen Euro.

Wichtiger als die Auszahlung von Prämien ist der Deutschen Sporthilfe jedoch eine kontinuierliche Förderung der Top- und Nachwuchsathlet:innen im Vorfeld der Spiele. 99 Prozent der deutschen Teilnehmer:innen in Peking 2022 sind noch immer oder wurden im Laufe ihrer Karriere von der Sporthilfe gefördert.

Die Gesamtfördersumme aller deutschen Olympia-Teilnehmer:innen beträgt über alle Förderjahre hinweg rund 5,2 Millionen Euro.

(SID)

