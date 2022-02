Der chinesischen Regierung wird vorgeworfen, in der nordwestchinesischen Region Xinjiang die muslimische Minderheit der Uiguren in Umerziehungslagern einzukasernieren und Zwangsarbeit verrichten zu lassen. Menschenrechtsorganisationen und die USA sprechen von Völkermord.

Mehrere Nationen, darunter die USA und Großbritannien boykottieren die Spiele diplomatisch, auch hochrangige deutsche Politiker schlossen eine Reise nach Peking aus. Umso mehr sorgte die Auswahl von Yilamujiang nun für Aufsehen.

Ad

Auch aus sportlicher Sicht überraschte die Nominierung der beiden Athleten. Nicht etwa ein großer chinesischer Sportler oder eine der zahlreichen Medaillenkandidaten wie die Freestylerin Eileen Gu oder der Shorttracker Ren Ziwei eröffneten die Olympischen Spiele im Vogelnest von Peking, sondern zwei junge und eher unbekanntere Talente.

Olympia Peking Bach appelliert an den Frieden und lobt chinesische Gastgeber VOR 6 STUNDEN

Yilamujiang trat in der aktuellen Weltcup-Saison bislang nicht in Erscheinung. Im Vorjahr bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften in Oberstdorf belegte sie über 10 Kilometer Freistil den 41. Rang. Am Samstag startet die 20-Jährige aus Xinjiang im Skiathlon.

Zeremonie überrascht mit Schlichtheit

Dennoch geht Yilamujiang mit großen Zielen in ihre ersten Olympischen Spiele: "Mein Ziel ist es, eine Medaille zu gewinnen", erklärte die Langläuferin gegenüber .

Auch Kombinierer Jiawen ist auf der großen Bühne eher ein unbeschriebenes Blatt: 2019 startete er im finnischen Ruka im Weltcup, belegte dabei die Plätze 45 und 55 . Zuletzt lief der 21-Jährige im Continental Cup im chinesischen Zhangjiakou im Wettbewerb von der Kleinschanze auf Rang 22 und einen Tag später von der Großschanze auf den 17. Platz.

Vor 14 Jahren beeindruckte China die Welt mit einem großen Spektakel: Die Sommerspiele 2008 hatte mit dem Kunstturner Li Ning noch ein dreimaliger Olympiasieger eröffnet. Dabei war er mit der Fackel in der Hand an Seilen gesichert auf einer Videoleinwand am Stadiondach des Vogelnests entlanggelaufen.

In diesem Jahr überraschte auch die Entflammung durch Schlichtheit: Yilamujiang und Jiawen entzündeten das olympische Feuer inmitten einer großen Schneeflocke. Dabei war jedem einzelnen Kristall der Name eines Teilnehmerlandes zugeordnet.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Mit Appell an den Frieden: Olympische Spiele in Peking offiziell eröffnet

(mit SID)

Team D ist da! Der Einlauf bei der Eröffnungsfeier in Peking

Olympia Peking Kult-Athlet nicht am Start: Darum fehlt Pita Taufatofua in Peking VOR 6 STUNDEN