Entzündet wurde das Olympische Feuer von Dinigeer Yilamujiang und Zhao Jiawen, die damit für einen überraschenden Höhepunkt der Eröffnungsfeier der 24. Winterspiele sorgten.

Die 20 Jahre alte Langläuferin, die aus Xinjiang, der Region der unterdrückten Uiguren stammt, und der gleichaltrige Nordische Kombinierer setzten die Fackel in eine gigantische Schneeflocke.

Das Olympische Feuer brennt - Überraschung bei Entzündung

Zuvor hatten Eisschnellläuferin Claudia Pechstein und Bobpilot Francesco Friedrich das deutsche Team mit der Fahne ins Nationalstadion geführt. In Peking stehen bis zum 20. Februar 109 Entscheidungen auf dem Programm.

Erste Medaillenentscheidungen heute Nacht

Schon am Mittwoch waren mit den ersten Spielen im Curling die erste Wettkämpfe ausgetragen worden.

IOC-Präsident Thomas Bach hat in seiner Rede bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Peking noch einmal an die politischen Führer der Welt appelliert, während der zweiwöchigen sportlichen Wettbewerbe auf kriegerische Handlungen zu verzichten. "Beachten Sie Ihre Verpflichtung für diesen olympischen Waffenstillstand. Geben Sie dem Frieden eine Chance", sagte er.

(SID)

Team D ist da! Der Einlauf bei der Eröffnungsfeier in Peking

