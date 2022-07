Alaphilippe (30) wollte sich in Belgien auf die Vuelta in Spanien (19. August bis 11. September) und die WM in Australien (18. bis 25. September) vorbereiten. "Ich hoffe, dass es mir in ein paar Tagen besser geht", schrieb der Profi vom Team Quick-Step Alpha Vinyl bei Instagram.

Der Pechvogel war beim Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich Ende April schwer gestürzt und hatte einen Schulterblattbruch, zwei Rippenbrüche sowie eine Lungenverletzung erlitten.

