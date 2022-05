Bauke Mollema begann seine Karriere im Jahr 2008 beim Jumbo-Visma-Vorgänger Rabobank.

"Ich bin jetzt seit acht Jahren im Team und habe mich hier von Anfang an sehr wohl gefühlt und kann nicht vorstellen, woanders zu sein", so Mollema, der in dieser Zeit unter anderem zwei Etappensiege bei der Tour de France und 2019 den Triumph bei der Lombardei-Rundfahrt feierte.

Auf Twitter schrieb der Niederländer zu seiner Verlängerung: "Ich bin sehr glücklich diese Reise mit Trek-Segafredo fortzusetzen."

Den 105. Giro beendete er am Sonntag auf Rang 24.

Sein bestes Tagesergebnis in den vergangenen drei Wochen war ein zweiter Platz auf der 7. Etappe in Potenza.

