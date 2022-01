Nach seinem schrecklichen Unfall macht Egan Bernal weiterhin positive Schritte. Von seinem Krankenhausbett aus hat der Kolumbianer mit seinem Agenten gesprochen.

Der 25-Jährige steht vor einer langen Rehabilitation: Nach Brüchen an einem Wirbel, am rechten Oberschenkel, an der rechten Kniescheibe und an mehreren Rippen sowie einer Verletzung der Lunge musste sich der Kolumbianer einigen Operationen unterziehen und verbleibt daher weiter auf der Intensivstation.

Wie die Ärzte der Universitätsklinik in Bogota angaben, sei die Genesung Bernals auf dem besten Wege - man konzentriere sich nun auf die Schmerzbehandlung.

Bernals Berater gibt Update

Auch Berater Giuseppe Acquadro konnte den Verletzten schon in der Klinik besuchen. Der Italiener gab gegenüber der "Gazzetta dello Sport" ein Update zum Gesundheitszustand seines Klienten.

"Er sagte mir, er habe große Schmerzen", so Acquadro. Seinen Sinn für Humor habe Bernal aber nicht verloren: "Ich sagte, ich würde vielleicht kommen, um ihn zu sehen, und er antwortete: Vielleicht komme ich nach Europa!"

Nach dem Schock habe der Kolumbianer gleich wieder Interesse am Geschäftlichen gezeigt: "Er hat mich auch nach dem Unfall von Marco Pantani gefragt und ich habe ihn daran erinnert, dass Pantani einige Jahre nach seinem Unfall den Giro und die Tour gewonnen hat."

Dafür bleibt nach der hoffentlich vollständigen Genesung noch Zeit. Bernal hat kürzlich einen neuen Fünfjahresvertrag mit Ineos Grenadiers unterzeichnet

