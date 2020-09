"Anfangs fiel es mir schwer, nichts zu überstürzen. Aber nach der notwendigen Ruhephase bin ich in letzter Zeit immer mobiler geworden", so Evenepoel. Das nächste Ziel sei es nun, "ein richtiges Training auf den Rollen zu absolvieren und dann wieder zu fahren. Sobald sich das Wetter bessert, werde ich auf jeden Fall eine schöne Trainingsfahrt unter freiem Himmel genießen", sagte er. In den kommenden Wochen stehen für ihn beim Physiotherapeuten vor allem Übungen zur Beckenstabilität und -beweglichkeit an.