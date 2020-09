Sprint Royal in Poitiers: So lief die 11. Tour-Etappe

Angesichts der Szenen, die sich nach seinem schweren Sturz in Chorzów auf der 1. Etappe der Polen-Rundfahrt abspielten, gleicht dies einem Wunder. Wie bedrohlich die Situation damals war, verdeutlichen Patrick Lefeveres Erinnerungen an den damaligen Anruf von Teamarzt Yvan Vanmol. "Ich werde mich bis zu meinem Lebensende an den Anruf von Teamarzt Yvan Vanmol erinnern. Er war in Polen, er weinte und sagte mir, dass Fabio sterben werde", erzählte Lefevere der belgischen Zeitung.