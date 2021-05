Publiziert 23/05/2021 Am 12:32 GMT | Update 23/05/2021 Am 12:43 GMT

Das Team bestätigte wenig später, dass der Rundfahrt-Spezialist das Rennen nicht fortsetzen wird.

TV-Bilder zeigten Buchmann nach dem Unfall aufrecht stehend an einer Leitplanke, während Mediziner die Blessuren in seinem Gesicht behandelten. Einige weitere Fahrer erlitten zumindest Schürfwunden.

Buchmann hatte zuvor als Sechster der Gesamtwertung durchaus noch Chancen auf einen Podestplatz, sein Rückstand auf Rang drei und den Italiener Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) hatte vor dem Start am Sonntag 45 Sekunden betragen.

Bis zum Giro-Finale im Mailand am kommenden Sonntag stehen noch drei weitere Bergetappen sowie ein Einzelzeitfahren am Schlusstag an.

(SID)

