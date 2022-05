Für Lennard Kämna lief die 7. Etappe nicht wie erhofft: Der Sprung ins Rosa Trikot gelang nicht, das Bergtrikot ging verloren.

Doppelt jubeln konnte Koen Bouwman, der dieses Trikot eroberte und v.a. die Etappe gewann - was für Team Jumbo den bislang enttäuschenden Giro mit einem Erfolgserlebnis wieder auf Kurs brachte.

Team Bora verlor auch die Führung in der Mannschaftswertung, um zehn Sekunden zog Trek vorbei. Für den Rennstall des alten und neuen Gesamtführenden Juan Pablo Lopez ein Trost für den knapp verpassten Etappensieg von Bauke Mollema.

Giro d'Italia Herzschlagfinale der Sprintstars: Démare siegt im Fotofinish GESTERN AM 16:06

Giro-Strecke: Profil und Kurs der 7. Etappe mit fast 5000 Höhenmetern

7. Etappe im Giro-Ticker: Bouwman lässt Jumbo jubeln

Koen Bouwman gewinnt, dank der Vorarbeit von Teamkollege Tom Dumoulin, diese 7. Etappe in Potenza vor Bauke Mollema und Davide Formolo - den ausführlichen Bericht gibt's hier!

Giro-Ticker: 7. Etappe live - Vierkampf um Sieg

Bouwman, Dumoulin, Formolo und Mollema haben die Anfahrt hinter sich gebracht. Es sind nur noch 17 Kilometer und ihr Vorsprung auf das Feld ist 3:25 Minuten groß. Der Etappensieg wird also vorne entschieden. Der kurze Anstieg zum Bonussprint sieben Kilometer vor dem Ziel kann über den Etappensieg entscheiden.

Bergwertung: Kämna fällt zurück

Bouwman holt sich auch die letzte Bergwertung des Tages und baut damit seinen Vorsprung im Bergklassement leicht aus. Er hat jetzt 68 Zähler und Kämna mit 43 Punkten nun deutlich hinter sich gelassen.Poels (27) und Formolo (25) folgen in der Wertung der besten Kletterer.

16:30: 7. Etappe live - noch 25 Kilometer

Es hat Mollema und Dumoulin einige Mühe gekostet, aber zwei Kilometer vor der Bergwertung ist Formolo wieder eingeholt. Das Trio wird sogar wieder zum Quartett, weil auch Bouwman wieder aufschließt. Damit könnte er in der Bergwertung gleich wieder punkten.

Ticker Giro d'Italia: Dumoulin attackiert

Jetzt verschärft Dumoulin das Tempo, aber der Rest ist aufmerksam. Nur Camargo muss reißen lassen. Kurz darauf fährt Dumoulin die zweite Attacke. Formolo klebt an seinem Hinterrad. Bouwman und Mollema müssen schon ein wenig mehr kämpfen. Villella ist ebenfalls zurückgefallen.

Liveticker 7. Etappe: Ineos dreht auf

Poels wird jetzt vom Feld eingeholt. Sollte das Feld dieses Tempo beibehalten, wird es für die Spitzengruppe nochmal eng bezüglich des Etappensieges.Salvatore Puccio (Italien) fährt Bouwman aus dem virtuellen Rosa Trikot: Die Arbeit von Ineos Grenadier reduziert den Vorsprung der Spitzenreiter auf nur noch vier Minuten.

Giro-Ticker: Abstand bleibt konstant

Der Fuß der Abfahrt ist erreicht und gleich geht es in den nächsten Hügel hinein. Diese Etappe bietet kaum Gelegenheit zu Erholung. Villella hat es nach seinem Defekt wieder zurück in die Spitzengruppe geschafft. Das Feld liegt weiter etwas mehr als fünf Minuten zurück. Ineos fährt dort an der Spitze.

7. Giro-Etappe im Ticker - noch 53 Kilometer

Da das Feld den Anstieg eher langsam angeht und der Rückstand wieder auf 5:30 Minuten gestiegen ist, fährt der Niederländer Koen Bouwman vom Team Jumbo-Visma aktuell im virtuellen Rosa Trikot. Das Bergtrikot hat er bereits erobert.

15:30 Uhr: Spitzengruppe wird kleiner

Villella ist nach einem technischen Problem noch nicht zur Spitzengruppe zurückgekehrt.Wout Poels scheint nun derweil endgültig zurückgefallen zu sein. Bouwman und Dumoulin machen wie Formolo noch einen entspannten Eindruck. Mollema und Camargo leiden etwas offensichtlicher.

Das Tempo im Feld ist relativ locker. Noch will keine Mannschaft das Heft des Handelns in die Hand nehmen.

Giro-Ticker: Nächste Bergwertung steht an

Bouwman schnappt sich im Vorbeifahren den ersten Zwischensprint. Die hier verteilten Punkte werden im Sprintklassement keine großen Auswirkungen haben, aber die Bonussekunden evtl. schon. Nun gehts den Anstieg der 2. Kategorie hinauf, es stehen 6,6 Kilometer bei 9,1% an.

Das Feld ist auch etwas nervöser geworden, die Helfer versuchen ihre Kapitäne zu platzieren. Dadurch sinkt der Rückstand auf die Spitzenreiter 65 Kilometer vor dem Ziel auf nur noch 4:30 Minuten.

Kampf um Rosa auf 7. Giro-Etappe

Im Gesamtklassement ist Bouwman 5:30 Minuten zurück, Mollema 5:49 Minuten, Villella 6:39 Minuten und Dumoulin 8:20 Minuten. Camargo und Poels haben schon größere Rückstände. Für Trek-Segafredo ist das natürlich eine komfortable Position: Mollema kann um den Etappensieg fahren ohne zu viel arbeiten zu müssen. Und die Helfer von Lopez müssen die Lücke zur Gruppe nicht auf "Teufel komm raus" verringern, da Mollema notfalls auch Rosa übernehmen könnte.

Giro-Liveticker: Zwischensprint naht

Wir nähern uns nun den steilen Rampen des Monte Grande di Viggiano und davor dem Zwischensprint. In den nächsten Kilometern wird sich entscheiden, wie sich das Rennen weiterentwickelt: Werden die Ausreißer den Tagessieg unter sich ausmachen oder plant einer der Favoriten eine waghalsige Attacke?

7. Giro-Etappe im Ticker: Noch 75 Kilometer

Der Vorsprung bleibt konstant, die Strecke steigt jetzt wieder an, hinauf zum Zwischensprint an einem unkategorisierten Anstieg. Danach geht es hoch zur dritten der vier Bergwertungen dieser Etappe.

Zur Erinnerung nochmals die Übersicht der Ausreißergruppe:

An der Spitze fahren Tom Dumoulin und Koen Bouwman (Jumbo), Bauke Mollema (Trek) und Wout Poels (Bahrain) - allesamt Niederländer. Dazu die Italiener Davide Formolo (UAE) und Davide Villella (Cofidis) sowie Diego Andres Camargo (EF / Kolumbien).

Giro: 7. Etappe live - Vorsprung pendelt sich ein

Die Abfahrt ist beendet und der Abstand nun bei 5:30 Minuten zwischen Spitze und Feld. Die Rennsituation ist derzeit ruhig, in 20 Kilometern folgt der erste der beiden Zwischensprints dieser 7. Etappe.

14:20 Uhr: Bergwertung geht an Bouwman

Die Spitzengruppe passiert die Bergwertung der 1. Kategorie und geht in die lange Abfahrt. Den Bergpreis gewinnt Koen Bouwman, der damit 40 Punkte kassiert und jetzt ganz dicht hinter Lennard Kämna liegt.

Die nächsten Punkte gehen an Poels (18), Mollema (12), Formolo (9) und Dumouin (6).

Liveticker 7. Etappe - noch 111 Kilometer

Nach dem Flachstück im Anstieg geht es nun die letzten, schwereren Kilometer hoch zur Bergwertung. Der Vorsprung ist auf über vier Minuten für die sieben Ausreißer mit Tom Dumoulin, Davide Formolo und Bauke Mollema angestiegen.

Giro im Liveticker: Gruppe löst sich

Jetzt hat sich die Gruppe formiert und nun zwei Minuten Vorsprung auf das Feld: An der Spitze fahren Tom Dumouin und Koen Bouwman (Jumbo), Bauke Mollema (Trek) und Wout Poels (Bahrain) - allesamt Niederländer. Dazu die Italiener Davide Formolo (UAE) und Davide Villella (Cofidis) sowie Diego Andres Camargo (EF / Kolumbien).

13:30 Uhr: Action im Anstieg geht weiter

Jetzt formiert sich im Anstieg eine Situation mit zwei Gruppen knapp vor dem Feld: Ganz vorne sind Formolo, Poels, Villella und Bouwman, dahinter jagen Mollema, Camargo und Dumoulin. Dahinter das Feld - aber alles noch innerhalb von rund einer halben Minute.

7. Giro-Etappe: Bergwertung beginnt - noch 130 Kilometer

Die Eckdaten zu dieser Bergwertung der 1. Kategorie am Monte Sirino (1402 m): Es geht 24,4 Kilometer bergan, allerdings sehr unregelmäßig - es sind Flachstücke und Abfahrten mit auf dieser Distanz eingestreut.

Der Schnitt der Steigung dadurch bei nur 3,8%, aber es wird auch bis zu 12% steil. Der letzte Part des Berges ist deutlich schwerer als die ersten acht Kilometer jetzt.

Liveticker: Kämna attackiert - noch 135 Kilometer

Nun versucht auch Lennard Kämna sein Glück und greift an - doch sein Rivale im Rosa Trikot, der Spanier Juan Pedro Lopez, reagiert und geht mit. Die Abstände bleiben sehr gering, so ist auch die Aktion von Richard Carapaz wieder neutralisiert worden.

Giro live: Ineos attackiert mit Carapaz

Team Ineos macht jetzt richtig Alarm: Topfavorit Richard Carapaz attackiert mit einem Teamkollegen sowie Mathieu van der Poel, das Trio liegt knapp hinter einer größeren Gruppe. Im Feld reagiert das Team von Simon Yates in der Verfolgung - die zweite Bergwertung des Tages beginnt.

Giro, 7. Etappe: Vollgas auf der Berg-Achterbahn

Weiter fast unveränderte Situation: Es wird extrem schnell gefahren, die Ausreißer bleiben in Sichtweite und das Feld lässt nicht locker. Nach der regennassen Abfahrt startet gleich der längste Anstieg dieser Etappe, dort werden die Karten neu gemischt.

Liveticker 7. Etappe: Erste Bergwertung beginnt

Die erste der vier Bergwertungen heute ist die leichteste des Tages bei dieser Fahrt von der Küste ins Hinterland. Es geht 9,3 Kilometer hinauf, 421 Höhenmeter sind zu bewältigen. Die durchschnittliche Steigung liegt bei 4,5 Prozent auf die Gesamtdistanz, aber es gibt auch eine Rampe von 12% an diesem Passo Colla (594 m Höhe).

Giro live: Noch 165 Kilometer zum Ziel

Über 45 Minuten geht der Kampf um die Spitzengruppe nun schon, vom Bummeltempo der gestrigen Etappe ist heute nichts zu sehen. Die Angriffe gehen weiter, aber niemand hat bisher wirklich Erfolg, immer wieder holt das Feld die ausreißenden Fahrer wieder zurück. Der Fuß des ersten Anstieges naht, dort werden es wieder viele Profis versuchen.

7. Giro-Etappe: Action in der Anfangsphase

Das Terrain wird jetzt welliger, aber zur ersten Bergwertung ist es noch ein Stück. Der harte Kampf um die Fluchtgruppe des Tages geht unvermindert weiter, Viele, fast zu viele Teams wittern heute ihre Chance und dadurch neutralisiert sich jede Attacke wieder. Es geht um viel heute - Etappensieg, Rosa Trikot, Bergtrikot!

Giro d'Italia: Noch keine Spitzengruppe

Weiter viel Bewegung im Peloton und noch keine richtige Ausreißergruppe, die sich hat lösen können. Weiter versuchen einige Fahrer ihr Glück, doch die Abstände sind noch gering. Thomas De Gendt vom Team Lotto Soudal ist als Solist ein Stück voraus, doch der Belgier hofft noch auf Begleiter, sonst wird es ein sehr langes Solo heute auf schwerstem Terrain. Noch 185 Kilometer sind es bis zum Ziel in Potenza.

Giro live im Ticker: Start zur 7. Etappe

Los geht's! Das Rennen wird freigegeben - noch 196 Kilometer sind also jetzt zu bewältigen. Vier Bergwertungen und wie immer zwei Zwischensprints stehen auf dem Programm. Die ersten 35 Kilometer sind noch halbwegs flach, dann beginnt die Kletterpartie.

Das Tempo ist sofort hoch, die ersten Attacken starten!

Giro, 7. Etappe live: Das Feld rollt los

Willkommen zu dieser 7. Etappe - eben ist das Feld im Startort Diamante losgerollt und ist nun auf den sechs Kilometern neutralisierter Strecke, bevor das Rennen gestartet wird. Lennard Kämna im blauen Bergtrikot und Juan Pedro Lopez im maglia rosa stechen vorne im Peloton heraus - um diese beiden Fahrer wird sich heute (fast) alles drehen.

Giro d'Italia live im Ticker: Herzlich willkommen zur 7. Etappe

Buongiorno aus Italien zur 7. Etappe des 105. Giro d'Italia. Das heutige Teilstück führt über 196 Kilometer von Diamante nach Potenza. Dabei geht es rauf und runter. Insgesamt stehen 4510 Höhenmeter auf dem Programm. Zum Start ins Wochenende gibt es also eine echte Bergetappe. Andreas Schulz tickert die Etappe für euch live. Viel Spaß!

