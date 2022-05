Sechs Etappen sind bei der Italien-Rundfahrt inzwischen absolviert. Das heutige Teilstück von Diamante nach Potenza bildet den Auftakt zu einem richtig schweren zweiten Giro-Wochenende. Auf dem Weg von Diamante nach Potenza muss das Peloton auf 196 Kilometern über 4.500 Höhenmeter absolvieren. Start ist um 11:55 Uhr.

Am heutigen Freitag geht es ständig rauf und runter, für die Fahrer bieten sich kaum Phasen zur Erholung. Vier kategorisierte Bergwertungen, darunter mit dem Monte Sirino ein Anstieg der 1. Kategorie, bieten Lennard Kämna die große Chance, seine Führung im Bergtrikot weiter auszubauen.

Doch möglicherweise gelingt dem 25-Jährigen heute noch ein viel größerer Coup. Nach seinem Etappensieg am Dienstag auf dem Ätna liegt der Bora-Profi in der Gesamtwertung nur 38 Sekunden hinter dem Führenden Juan Pedro López (Trek-Segafredo). Mit seinen Kletterqualitäten könnte Kämna in Potenza das Rosa Trikot erobern.

Schafft Kämna den Rosa-Coup? Die 7. Giro-Etappe hier im Liveticker:

Giro-Strecke: Profil und Kurs der 7. Etappe mit fast 5000 Höhenmetern

Giro d'Italia live im Ticker: Herzlich willkommen zur 7. Etappe

Buongiorno aus Italien zur 7. Etappe des 105. Giro d'Italia. Das heutige Teilstück führt über 196 Kilometer von Diamante nach Potenza. Dabei geht es rauf und runter. Insgesamt stehen 4510 Höhenmeter auf dem Programm. Zum Start ins Wochenende gibt es also eine echte Bergetappe. Andreas Schulz tickert die Etappe für euch live. Viel Spaß!

