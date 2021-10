"Es war ein Traum", sagte Ullrich im Ziel, wo er bereitwillig für zahlreiche Fotos und Selfies posierte, zudem viele Trikots, Helme und T-Shirts signierte. Der 47-Jährige schwärmte: "Wir sind um halb sieben gestartet, und als wir über den Puig [Major, mit 1445 Metern der höchste Insel-Berg; d.Red.] kamen, ging die Sonne auf - einfach fantastisch."

Jan lobte die "perfekte Organisation und die tolle Strecke. Mallorca ist einfach ein Traum für Radsportler, und nicht nur für Radsportler." In einem Interview am Vorabend des Rennens hatte Ullrich sich gefreut, "zurück in der großen Radsport-Familie zu sein, die alten Jungs und die jungen Champs zu sehen."

Die komplette Insel-Runde mit 312 km bewältigte der Deutsche Dominic Aigner als schnellster Fahrer, er hatte das 312-km-Rennen bereits 2018 gewonnen. Siegerin dieser Strecke war die Niederländerin Nikky Alberts, in 10:29,33 Stunden.

Ullrich war bei seinem Auftritt deutlich schneller als sein einstiger Tour-Rivale Joseba Beloki, der über anderthalb Stunden nach ihm ins Ziel kam. Auch am Start waren der fünffache Tour-Sieger Miguel Indurain, der dreifache Weltmeister Oscar Freire und Eurosport-Experte Alberto Contador, die aber allesamt kürzere Distanzen absolvierten.

