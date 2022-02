"Marco war in der Nacht, in der er starb, nicht allein, es waren zwei Eskorten bei ihm", teilte Pantanis Mutter, Tonina Belletti, den Carabinieri der Ermittlungsgruppe aus Rimini mit.

Belletti blieb dreieinhalb Stunden im Hauptquartier des Provinzkommandos und ärgerte sich über das neue Dossier der Staatsanwaltschaft Rimini, die bereits zuvor zwei Ermittlungsverfahren eingeleitet hat. Das letzte im Jahr 2015 - das Ergebnis der Ermittlungen blieb seinerzeit aber unverändert.

Ad

Nämlich, dass der Radsport-Champion am 14. Februar 2004 in der Residenz Le Rose an einer Medikamenten- und Drogen-Überdosis starb.

Radsport Ullrich: "War auf demselben Weg wie Pantani: fast tot" 27/09/2021 AM 13:32

Nun könnte das tragische Ereignis enmal mehr neu aufgerollt werden.

Das könnte DIch ebenfalls interessieren: Neue Zeugenaussage im Fall Pantani: "Marco wurde umgebracht"

Radsport Mehr als 100.000 Euro: Legendäre Pantani-Räder versteigert 09/12/2020 AM 19:29