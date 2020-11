"Die Tatsache, dass ich ihn geschlagen habe, hat in mir gemischte Gefühle ausgelöst, aber das gehört auch zum Sport", fügte er an.

Pogacar äußerte auch großen Respekt vor den Leistungen des neun Jahre älteren Roglic, der als Top-Favorit in die 107. Tour de France gestartet war und bis zur 20. Etappe wie der sichere Gesamtsieger aussah. "Er hat allen gezeigt, dass Slowenien, ein kleines Land, eine Grand Tour gewinnen kann", sagte der Toursieger über den ehemaligen Skispringer, der nach seinem Wechsel in den Radsport schnell in die Weltspitze vorstieß und 2019 bei der Vuelta als erster slowenischer Radprofi eine der drei großen Landesrundfahrten gewinnen konnte.