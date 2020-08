Dylan Groenewegen hat sich zwei Tage nach der schweren Kollision bei der Polen-Rundfahrt mit Fabio Jakobsen zu Wort gemeldet und sich dabei erneut bei allen Unfallbeteiligten entschuldigt. "Ich will ganz klar sein, es war nie meine Absicht, andere Fahrer in Gefahr zu bringen", äußerte sich der 27-Jährige in einem emotionalen Interview mit dem niederländischen TV-Sender "NOS".

"Das war deutlich mein Fehler. Ich bin von meiner Linie abgewichen, und das darf man nicht", betonte der Niederländer weiter.

Dylan Groenewegen hatte Landsmann Fabio Jakobsen am Mittwoch im Zielsprint bei einer Geschwindigkeit von über 80 km/h ins Absperrgitter gedrückt. Der 23-Jährige stürzte daraufhin schwer und musste aufgrund seiner schweren Verletzungen mehr als fünf Stunden operiert werden. Am Freitag erwachte Jakobsen schließlich aus dem künstlichen Koma.

Polen-Rundfahrt "Gehört in den Knast": Jakobsens Teamchef attackiert Groenewegen GESTERN AM 08:13

Unfallverursacher Groenewegen, der sich aufgrund eines gebrochenen Schlüsselbeins selbst einer Operation unterziehen musste, gestand, dass er in Gedanken die ganze Zeit bei seinem Kollegen war: "Ich habe nur an Fabio gedacht und seine Familie, und ich hoffe, dass er sich schnell wieder erholt."

Groenewegen akzeptiert vorläufige Suspendierung

Bereits am Tag nach dem schweren Unfall hatte sich Groenewegen bei Twitter zu Wort gemeldet und sich bei allen Unfallbeteiligten entschuldigt.

Sein Team Jumbo-Visma gab am Freitag bekannt, dass der Top-Sprinter auch nach seiner Genesung vorerst bei keinem Radrennen mehr starten wird, bis die UCI-Disziplinarkommission über den Vorfall entschieden habe. Eine Entscheidung, die offensichtlich ganz im Sinne des 27-Jährigen ist.

"Ich rühre das Fahrrad vorläufig nicht an. In den nächsten Monaten werde ich nicht mal an Radfahren denken. Dann werden wir sehen, wie es weiter geht", sagte Groenewegen.

Das könnte Dich auch interessieren: Zwei Tage nach Jakobsen: Fahrer nach schwerem Sturz mit Helikopter ins Krankenhaus

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Play Icon WATCH Schachmann und Co. verzocken sich: Carapaz nutzt Gunst der Stunde 00:03:33

Polen-Rundfahrt Nach schwerem Sturz: Jakobsen nachträglich zum Sieger erklärt GESTERN AM 07:46