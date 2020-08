Dylan Groenewegen hat sich in Folge der schweren Kollision bei der Polen-Rundfahrt mit Fabio Jakobsen einen Schlüsselbeinbruch zugezogen und musste operiert werden. Das teilte Richard Plugge, der Manager von Groenewegens Teams Jumbo-Visma, am Donnerstag mit. "Dylan fühlt sich schrecklich über das, was passiert ist. Er war tief davon betroffen", erklärte der 50-Jährige in einem Statement.

"Merijn Zeeman [der Cheftrainer von Jumbo-Visma; Anm. d. Red.] und ich haben Dylan [Groenewegen; Anm. d. Red.] heute Nachmittag kurz im Krankenhaus besucht, wo er an einem gebrochenen Schlüsselbein operiert wurde", erklärte Manager Richard Plugge in einem Statement des Rad-Rennstalls und betonte:

"Auch für ihn zählt jetzt nur noch die Genesung von Fabio und den anderen, die bei diesem schrecklichen Unfall verletzt wurden. Bald werden wir den Vorfall ausführlich mit ihm besprechen. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und wir hoffen von ganzem Herzen auf eine gute Genesung."

Groenewegen entschuldigt sich bei Jakobsen

Auf der ersten Etappe der Polen-Rundfahrt hatte Dylan Groenewegen Landsmann Fabio Jakobsen kurz vor der Ziellinie bei höchstem Tempo abgeräumt. Der Deceuninck-Quick-Step-Fahrer krachte daraufhin mit 80 km/h in die Absperrgitter.

Jakobsen wurde im Anschluss sofort in ein Krankenhaus gebracht und ins künstliche Koma versetzt. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde der 23-Jährige fünf Stunden lang operiert, am Freitag soll begonnen werden, ihn aus dem Koma zu holen.

Unfallverursacher Groenewegen äußerte sich tags darauf bei Twitter zu dem Vorfall und entschuldigte sich bei allen Beteiligten. "Ich finde es schrecklich, was gestern passiert ist. Ich kann nicht beschreiben, wie schlecht ich mich für Fabio und alle anderen, die stürzten oder getroffen wurden, fühle", so der Niederländer.

