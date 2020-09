Die Fahrer rollen los, wie immer die Träger der Sondertrikots in der ersten Reihe. Das Wetter ist sonnig, leichter Wind bisher. Über sechs Kilometer neutralisierte Fahrt stehen nun an, dann geht es richtig los. Mal sehen, wie die Fahrer nach dem Ruhetag loslegen, es wird ein schneller Start werden und für alle Wertungen ist heute ein wichtiger Tag: Bergtrikot, Gelbes Trikot, Grünes Trikot...

Aufatmen bei der Tour de France: Auch bei der zweiten Testwelle ist bei keinem Fahrer eine Corona-Infektion festgestellt worden. Wie Veranstalter ASO mitteilte, seien alle 785 Tests im Rahmen des Ruhetags negativ ausgefallen. Damit hat sich anders als eine Woche zuvor auch kein Betreuer oder Offizieller mit dem Virus angesteckt. Die Tour kann so ohne weitere Ausfälle in die Schlusswoche starten.

Nach dem Ruehtag geht es heute am Dienstag in die Alpen hinein, fünf Bergwertungen und eine "Mini-Bergankunft" erwarten die Fahrer auf dem Weg zur "Côte 2000" in Villard-de-Lans. Eine Teilstück perfekt für kletterstarke Ausreißer - und die Favoriten müssen wachsam sein, gerade an den letzten Anstiegen.