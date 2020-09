"Soweit geht es mir jetzt ganz gut, ich bin halt noch sehr erschöpft", berichtete der 28-Jährige am Tag nach seinem Ausscheiden bei der Tour de France 2020 . Die Nacht verbrachte Pöstlberger im Krankenhaus: "Es wurden einige Tests durchgeführt, soweit ist alles okay. Die Stresswerte waren hoch und ein paar Untersuchungsergebnisse bekomme ich noch."

In der heißen Phase des Etappenauftakts er, die verschiedenen Fluchtgruppen zu kontrollieren, als es zu dem dramatischen Moment kam. "Irgendetwas hatte mich gestochen. Ich habe gleich ausgespuckt und dann das Loch noch zugefahren", sagte Pöstlberger, der einen allergischen Schock erlitt: "Ich merkte, dass mein Kopf anschwoll und das auch der Kreislauf beeinträchtigt war", so der 28-jährige Vöcklabrucker.

"Ich kannte die Reaktion, mir ist das schon einmal bei einer Trainingsfahrt vor der Tour Down Under in Australien passiert. Damals war es aber nicht so intensiv, wohl auch, weil damals die körperliche Belastung eine ganz andere war", erinnerte sich Pöstlberger, der nach eigenen Worten nicht auf Bienen oder Wespen allergisch ist.