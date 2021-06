Die Polizei wirft der Frau unabsichtliche Verursachung von Verletzungen vor. Sie hatte am Straßenrand stehend ein Pappschild in die TV-Kameras gehalten und dabei dem heranrasenden Fahrerfeld den Rücken zugewandt. Tony Martin konnte nicht mehr ausweichen und so kam es zu einem Massensturz, in den dutzende Profis verwickelt waren, bei dem sich mehrerer Fahrer verletzten und einige sogar daraufhin die Tour aufgeben mussten, wie der Deutsche Jasha Sütterlin.