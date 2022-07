Zu den Favoriten auf den Gesamtsieg bei der Tour de France 2022 zählen allen voran die beiden Slowenen Pogacar (UAE Team Emirates) und Roglic sowie dessen Teamkollege Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).

Im Gelben Trikot fährt auf der 5. Etappe aber ein anderer Jumbo-Visma-Fahrer. Die dritte Speerspitze des Teams Jumbo-Visma verteidigte das Gelbe Trikot auch auf dem ersten Tagesabschnitt in Frankreich mit einem sensationelle Solo-Ritt am Dienstag nach Calais

Die heuige Flachetappe führt über 153,7km von Lille nach Arenberg. Dabei geht es über elf Kopfsteinpflastersektoren, die teilweise auch von Paris-Roubaix bekannt sind.

Eurosport.de begleitet die 5. Etappe der Tour de France live im Ticker.

Die 5. Etappe im Livedaten-Center mit Livetiming und allen Infos

Tour de France - 5. Etappe ab 13:35 Uhr live im Ticker

Herzlich willkommen im Liveticker zur 5. Etappe bei der 109. Tour de France. Heute geht es aufs berüchtigte Kopfsteinpflaster in der 'Hölle des Nordens'. Die 5. Etappe ist seit der Streckenpräsentation der Frankreich-Rundfahrt im vergangenen Oktober in aller Munde und könnte die ersten großen Abstände zwischen Klassementfahrern provozieren. Wir verfolgen das 153,7 Kilometer lange Teilstück vom Start weg live hier im Ticker - also ab 13:35 Uhr!

