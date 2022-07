Demnach soll auch der legendäre Mont Ventoux auf dem Programm stehen.

Auf Instagram postete Jan Ullrich ein Video, auf dem der zweimalige Grand-Tour-Sieger in den Bergen radelt. Zudem Clip, der mit den Worten "Get Ready! Re:Tour 2022" endet, schrieb der gebürtige Rostocker: "More to come..."

Laut "Bild" wird Ullrich diese "Re:Tour 2022" nicht alleine bestreiten, sondern dabei von Amateur-Sportler*innen begleitet. Die Teilnehmeranzahl sei aber begrenzt.

Weitere Informationen zu Ullrichs neuem Projekt sind noch nicht bekannt.

Jan Ullrich meldete sich zuletzt zu Dokumentation

Ullrich wurde 1997 durch seinen Tour-de-France-Gesamtsieg schlagartig zum deutschen Superstar. In den Folgejahren kämpfte er immer wieder um den Gesamtsieg, aufs oberste Treppchen schaffte er es jedoch nicht mehr. 2006 wurde der Telekom-Profi jedoch aufgrund von Verstrickungen in den Skandal um den spanischen Doping-Arzt Eufemiano Fuentes noch vor dem Start von der Tour de France ausgeschlossen. Wenige Monate später verkündete Ullrich sein Karriereende.

Es folgte ein tiefer Fall, inzwischen scheint Ullrich jedoch dank der Hilfe von Familie und Freunden zurück auf dem Weg in die Normalität. Bereits Anfang Juli hatte er sich öffentlich zu Wort gemeldet und für das Feedback zur ARD-Dokumentation "Being Jan Ullrich" bedankt , die anlässlich des 25-jährigen Jubiläums seines Tour-Siegs Ullrichs Lebensweg nachzeichnete.

