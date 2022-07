"Mein Fokus lag voll auf dem Etappensieg. Ich nehme die Erfahrung jetzt so mit. Ich habe es zu spät erfahren", gestand der Deutsche.

Kämna, der das Trikot des Führenden um 11 Sekunden verpasste, wäre der erste Deutsche seit 15 Jahren (damals Linus Gerdemann) gewesen, der sich auf einer Bergetappe das Gelbe Trikot schnappt.

"Ich werde heute versuchen, so lange es geht dranzubleiben. Es ist natürlich schwer, wenn du tags zuvor in der Gruppe warst, denn das raubt viel Energie, die die anderen GC-Fahrer nicht leisten mussten. Ich gucke mal, was ich machen kann", ordnete Kämna, der sich taktisch nun in einer verzwickten Lage wiederfindet , sein Vorgehen und seine Chancen bei der anstehenden 11. Etappe am Mittwoch ein.