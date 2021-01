Am Samstag war eine Trainingsgruppe des deutschen Top-Rennstalls Bora-hansgrohe um Schillinger in Italien in einen schweren Unfall verwickelt gewesen. Eine Autofahrerin übersah ein Stoppschild, knallte mit voller Wucht die Fahrer. "Das Auto fuhr ohne zu bremsen über die Straße, wir waren einfach chancenlos", sagte Schillinger.