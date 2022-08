"Es war ein hohes Tempo den ganzen Tag über, eine sehr schnelle Etappe. Im Zielsprint gab es dann die Möglichkeit, den Sieg einzufahren - und da ich die Beine dazu hatte, habe ich es versucht", erklärte Primoz Roglic, der nach 3:31:05 Stunden ins Ziel kam.

Der 32-Jährige schnappte sich souverän den Tageserfolg, der überdies mit der Übernahme der Gesamtführung belohnt wurde.

Die hatte zuvor Teamkollege Edoardo Affini inne.

Platz zwei in Laguardia ging an den Dänen Mads Petersen von Trek Segafredo, gefolgt von Enric Mas (Movistar) aus Spanien.

Das Feld kam geschlossen auf dem letzten Kilometer an, ehe Trek-Segafredo den Sprint für Pedersen anfuhr. Ohne Erfolg, da Roglic nicht in Zaum zu halten war. Ab Platz 13 tat sich indes eine Lücke von sieben Sekunden auf - Simon Yates (BikeExchange – Jayco), Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) und Mikel Landa (Bahrain Victorious) verloren infolge dessen Zeit.

Nachdem es aufgrund des Tour-de-France-Abbruchs und des späten Trainingseinstiegs von Roglic zuletzt Zweifel an dessen Siegfähigkeit bei der Spanien-Rundfahrt gegeben hatte, sieht es nun gut aus für den Champion.

Oomen lobt Roglic: "Sehr vielversprechend"

"Seine Form ist großartig. Es ist sehr vielversprechend, was wir bislang von Primoz gesehen haben", betonte Mannschaftskollege Sam Oomen nach der Zieleinfahrt.

"Boxenstop" bei Bennett - Sprint-Leader hat technische Probleme

Nach dem Ruhetag am Montag machte die Rundfahrt zum ersten Mal im Kernland Spanien Station.

Zuvor wurden die ersten drei Etappen am Auftaktwochenende in den Niederlanden ausgefahren. Dort gewann der Brite Sam Benett zwei Etappen in Folge, das Teamzeitfahren zum Auftakt ging an das Jumbo-Visma-Team.

