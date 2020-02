Für Pogacar war es der erste Saisonsieg. Valverde hatte im Finale des zwei Kilometer langen Schlussanstiegs auf eine späte Attacke von Gianni Moscon (Ineos) reagiert und früh den Sprint angezogen. Pogacar dagegen wartete lange, ehe er reagierte und auf den letzten Metern noch am Ex-Weltmeister aus Spanien vorbeizog.

“Ich habe mich heute selbst überrascht", gab der Vuelta-Dritte von 2019 nach seinem zweiten Renneinsatz in diesem Jahr zu und ergänzte:

" Es war eine gute Etappe für mich, ein gutes Finish, aber ich hatte nicht damit gerechnet, zu gewinnen, weil man nach langer Pause nie weiß, wie die Form ist. "

Tatsächlich sah es bis kurz vor der Ziellinie nicht nach einem Pogacar-Sieg aus. Nachdem der Spanier Gonzalo Serrano (Caja Rural) auf den letzten 600 Metern eingefangen worden war, versuchte Pogacars Teamkollege Jan Polanc mit einer Attacke, die Konkurrenten unter Zugzwang zu bringen.

Pogacar holt Gelbes Trikot von Groenewegen

Doch vor allem Team Ineos hatte im Finale alles unter Kontrolle und lancierte Moscon, der aber wiederum von Valverde ausgekontert wurde. Wer nun aber gedacht hatte, der Routinier aus Murcia würde in altbekannter Manier seinen ersten Saisonsieg einfahren, sah sich getäuscht, denn Pogacar zog auf der Außenbahn in der letzten Linkskurve unmittelbar vor dem Ziel noch an Valverde vorbei und holte sich sowohl den Tagessieg als auch das Gelbe Trikot des Spitzenreiters von Auftaktgewinner Dylan Groenewegen (Jumbo - Visma).

“"Natürlich werden wir jetzt alles geben, um es zu verteidigen“, kündigte Pogacar an. Da in den Etappenzielen keine Bonussekunden zu erobern sind, führt er nun zwar die Gesamtwertung an, allerdings liegen die ersten Neun zeitgleich. Zweiter ist der Australier Jack Haig (Mitchelton - Scott), der Tagesfünfter geworden war, vor Valverde, dem Gesamtsieger von 2018.

