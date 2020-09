Die Weltmeisterin von 2019, die auf dem Kurs zum erneuten Titel war, schrieb, ihr erster Gedanke sei gewesen: "Kann ich noch Gold holen, wenn ich mein Rad bekomme oder bin ich raus?" Dann habe sie auf ihr Bein geschaut und damit hatte sich die Frage erledigt. Dygart kündigte aber an: "I'll be back".

Die Titelverteidigerin verlor beim Einzelzeitfahren der Frauen in einer Rechtskurve die Kontrolle und stürzte heftig über eine Leitplanke. Bis zu diesem Zeitpunkt lag Dygert klar auf Goldkurs. Im Anschluss an ihren Sturz wurde sie von den Rettungskräften behandelt und in ein Krankenhaus in Bologna transportiert. Dort ist die 23-Jährige bereits operiert worden. Die Ärzte gehen davon aus, dass sie sich vollständig erholen wird.