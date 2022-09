Nun versuche er, die ganze Sache hinter sich "zu lassen und zu sehen, was als Nächstes kommt", so van der Poel.

Der Niederländer hatte im Hotel am Abend vor dem WM-Rennen eine Auseinandersetzung mit einer 13- und einer 14-Jährigen.

Zu den Anschuldigungen erklärte der Rad-Profi nun: "Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nie jemanden verletzt habe. Es kursieren viele Geschichten über ein Schubsen und so weiter. Das ist absolut nicht wahr. Nicht das, was passiert ist. Es gibt zwei Versionen der Geschichte und wenn man in Australien ist, ist es schwer, damit umzugehen... ."

Van der Poel: "Dachte, ich könnte das Problem selbst lösen"

Im Nachhinein sei ihm auch bewusst, dass er anders hätte reagieren und zum Beispiel die Hotel-Rezeption informieren müssen. "Es war spät und ich wollte schlafen. Ich dachte, ich könnte das Problem selbst lösen, aber das ging völlig schief. Ich kann es leider nicht mehr ändern", gab van der Poel zu.

Die Anwälte des Niederländers wollen gegen das Urteil Berufung einlegen. Im Moment sei er aber einfach nur froh, "wieder hier zu sein. Nun werden das Team und der Anwalt die Sache weiter bearbeiten." Mit-Favorit van der Poel war nach der turbulenten Nacht im WM-Rennen bereits kurz nach Beginn ausgestiegen. Remco Evenepoel wurde stattdessen Weltmeister

(mit SID)

