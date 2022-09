Schon im März war Alaphilippe beim italienischen Eintagesrennen Strade Bianche gestürzt, Mailand-Sanremo verpasste er wegen einer Bronchitis.

"Er hat mehr Krankenhäuser als Rennen gesehen", sagte Teammanager Patrick Lefevere, der Alaphilippe gerne für die Lombardei-Rundfahrt (ab 8. Oktober) gemeldet hätte.

Doch der Weltmeister von 2020 und 2021 will bei der Straßen-WM in Wollongong im Bundesstaat New South Wales versuchen, um den Hattrick zu fahren.

(SID)

