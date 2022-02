Vier Goldmedaillen bei Olympischen Spielen hat Natalie Geisenberger schon, heute könnte eine fünfte hinzukommen. Die 34-Jährige aus Miesbach liegt im Einsitzer der Frauen nach zwei von vier Läufen auf Goldkurs.

Geisenberger führt mit 0,208 Sekunden vor Anna Berreiter, die ihre erste olympische Medaille erringen könnte. Weltmeisterin Julia Taubitz erlebte am Montag dagegen im Yanqing Sliding Center einen bitteren Tag: Nach Bahnrekord im ersten Lauf ging sie als Führende in den zweiten Durchgang, stürzte dann jedoch in Kurve 13 und musste alle Medaillenhoffnungen begraben.

Dritte zur Halbzeit ist Tatyana Ivanova (ROC/+0,591). Mitfavoritin Madeleine Egle aus Österreich liegt mit über eine Sekunde Rückstand auf Geisenberger nur auf Rang sieben. Egle war bereits im ersten Lauf in Kurve 13 gestürzt.

Die entscheidenden Läufen drei und vier im Einsitzer der Frauen ab 12:35 Uhr hier live im Ticker:

INFO - Herzlich willkommen

Ni hao und herzlich willkomen aus dem Yanqing Sliding Center zur Entscheidung im Rennrodeln der Frauen. Um 12:50 Uhr steigt der dritte Lauf, um 14:35 Uhr folgt der finale Durchgang. Jonas Klinke tickert für euch beide Läufe live. Die Entscheidung könnt ihr natürlich auch live im TV bei Eurosport und bei Eurosport auf Joyn sehen.

