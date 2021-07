Für den Deutschen Ruderverband (DRV) ist es nach der zweitägigen Pause aufgrund von Unwetterwarnungen die erste Chance auf Edelmetall bei den Sommerspielen. "Unser Ziel ist ganz klar, eine Medaille zu holen", sagte Franziska Kampmann. Das Feld im Doppelvierer sei jedoch "ganz schön zusammengerückt. Plötzlich fahren Nationen vorne mit, mit denen man sonst nicht gerechnet hat", meinte Hämmerling.

Doch der Frauen-Doppelvierer ist bei Olympischen Spielen eine Bank, auch diesmal sind die Erwartungen hoch. Vor allem, weil die Ruderinnen in anderen Bootsklassen den Anschluss an die Weltspitze verloren haben. Im Doppelzweier ist neben dem Vierer nur ein weiteres Frauen-Boot in Tokio am Start, insbesondere der Riemen-Bereich bereitet Sorgen.

Mit dem Doppelvierer hofft Ralf Holtmeyer aber auf eine Medaille. Der leitende Bundestrainer rechnet dem Boot hinter den favorisierten Chinesinnen durchaus Chancen aus. Bei den Männern fährt der Deutschland-Achter am Freitag um Gold, Einer-Dominator Oliver Zeidler und der leichte Doppelzweier mit Jonathan Rommelmann/Jason Osborne müssen noch im Halbfinale bestehen.

