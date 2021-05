Publiziert 28/05/2021 Am 22:15 GMT

Discovery und The Ocean Race haben eine neue Partnerschaft geschlossen, um die Kraft des Ocean Race mit seinen fesselnden Inhalten noch besser zu vermitteln. Der Segelsport wird im kommenden Jahr über eine Reihe von Discovery-Kanälen und -Plattformen in die Wohnzimmer der Zuschauer in ganz Europa übertragen.

Die Kooperation sieht eine umfassende Berichterstattung über die weltbekannte Segelregatta Ocean Race und einen gemeinsamen Ansatz bei der Gewinnung und Betreuung von Fans und Partnern vor. Den Start macht die Eröffnungsausgabe des Ocean Race Europe im französischen Lorient am 29. Mai. Discovery, der weltweit führende Anbieter von Real-Life-Entertainment, wird den Wettbewerb vor allem bei Eurosport austrahlen.

Das Ocean Race ist ein Spitzenereignis im Segelsport und gilt seit langem als der härteste Test für ein Team im Sport. Seit 1973 zieht das Rennen die weltweit besten Segler an und bringt sie an ihre Grenzen. In den letzten Ausgaben hat das Rennen den Weg für die Entwicklung eines preisgekrönten Nachhaltigkeitsprogramms geebnet, das zu Veränderungen inspiriert und die Wiederherstellung der Sauberkeit der Ozeane vorantreibt.

Olympia Tokio 2020 Seglerinnen Wanser/Winkel gewinnen deutsches Duell um Olympia-Ticket 18/03/2021 AM 16:20

Das Ocean Race Europe wird ab 2021 auf allen Fernsehkanälen und digitalen Plattformen von Eurosport zu sehen sein, einschließlich der Live-Übertragung des Starts in 54 Märkten in Europa und in 19 Sprachen.

The Ocean Race: Diese Frauen prägten die spektakuläre Weltumseglung

Ocean Race mit "enormem Storytelling-Potenzial"

Die Berichterstattung von Eurosport bietet den Zuschauern außerdem vier wöchentliche Highlight-Shows über die Eurosport-App sowie auf Discovery+ in Märkten, in denen Eurosport über den globalen Streaming-Dienst von Discovery verfügbar ist. Zudem wird es eine umfassende tägliche Berichterstattung und Promotion auf Eurosport.de geben.

"Beim Ocean Race sehen wir ein Event mit enormem Storytelling-Potenzial", sagt Andrew Georgiou, Präsident von Eurosport und Discovery Global Sports Rights & Sports Marketing Services.

"Da wir mehr Inhalte über Discovery+ zeigen, sehen wir einen Hunger bei unseren Zuschauern für Inhalte, die sich für traditionelle Sportunterhaltung begeistern. Das breite Spektrum an Geschichten rund um The Ocean Race, einschließlich des Schwerpunkts auf der Sauberkeit der Ozeane, ist dafür perfekt geeignet. Die fesselnden Aufnahmen von Sport und Rennen, Abenteuern und menschlichen Dramen, die die Teams auf hoher See einfangen, sind einzigartig und haben die Kraft, Menschen auf der ganzen Welt zu inspirieren", so Georgiou weiter.

"Durch die Partnerschaft mit The Ocean Race haben wir die Möglichkeit, die volle Kraft und den Umfang des Discovery-Portfolios zu nutzen, um das Ocean Race Europe Millionen von Zuschauern nahezubringen. So können wir die Reichweite des Sports und die Verbundenheit mit neuen Zuschauern weiter auszubauen", erklärt Georgiou.

Frankreich und "The Ocean Race": Eine ganz besondere Beziehung

Ocean Race mit On-Board-Reportern auf jedem Boot

In den vergangenen 48 Jahren hat sich das Ocean Race zu einem einzigartigen Event entwickelt und umfasst mittlerweile eine exklusive Berichterstattung von On-Board-Reportern auf jedem Boot.

"Das Ocean Race ist eine ganz besondere Veranstaltung in der Welt des Sports, mit einem sehr breiten Spektrum an Inhalten. Vom reinen Sport über Abenteuer, Technologie und Technik, Natur, Wetter bis hin zu menschlichen Dramen ist alles mit dabei. Über allem steht allerdings immer das Thema Nachhaltigkeit", sagte Richard Brisius, Vorsitzender von The Ocean Race.

"Unser Ziel ist es, die besten Sport- und Crossover-Inhalte für bestehende und neue Fans zu liefern. Wir teilen diese sehr ehrgeizige Vision mit Discovery und sind begeistert, eine Kooperation rund um das Ocean Race Europe zu beginnen. Wir freuen uns darauf, die Fans auf den Plattformen von Discovery zu bedienen."

Die Berichterstattung über das Ocean Race Europe ist der erste Schritt auf einer Reise, auf der umfangreiche und fesselnde Inhalte über das Ocean Race entwickelt und weltweit verbreitet werden sollen.

Countdown zum Ocean Race Europe: So läuft die Premiere ab

Vendée Globe Ein zweites Mal Vendée Globe? Das sagt Weltumsegler Herrmann 03/02/2021 AM 16:06