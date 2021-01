"Das hat nicht so gut ausgeschaut", sagte der zu diesem Zeitpunkt führende Schweizer Meillard im "ZDF".

Schon am Freitag hatte sich der Norweger Lucas Braathen beim ersten Riesenslalom in Adelboden am Knie verletzt. Der 20 Jahre alte Sieger von Sölden erlitt bei einem Sturz eine Seitenbandverletzung im Knie und muss operiert werden. Für Supertalent Braathen ist die Saison beendet.