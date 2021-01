Besonders der Sturz von Lucas Braathen, der zum Saisonauftakt in Sölden überraschend triumphiert hatte, ärgerte Kristoffersen: "Der Grund, warum Lucas sich verletzt hat, ist, dass es so schnell geht."

"Ich kann akzeptieren, mich zu verletzen, wenn ich etwas falsch mache, das ist in Ordnung", sagte Kristoffersen. Braathen stürzte jedoch am letzten Tor vor dem Ziel, das für die im Zielhang vorherrschende Geschwindigkeit etwas eng gesteckt war. Der 20-Jährige versuchte den Innenski noch um das Tor herumzuwinden, verkantete dabei jedoch und flog über die Ziellinie heftig ab.

Kristoffersen bezeichnete das hohe Tempo im Ziel als "kopflos". "Wenn der Schnee so aggressiv ist, wird er lebensbedrohlich", mahnte der Riesenslalom-Weltcupsieger der vergangenen Saison.

Angst machen die schlimmen Stürze Kristoffersen nicht, jedoch gab der 26-Jährige zu, dass er sich unwohl fühle. Das liegt offenbar auch der Entwicklung der Siegerzeiten in Adelboden. "Marcel Hirscher gewann 2018 mit einer Gesamtzeit von 2:29 Minuten. Alexis Pinturault siegte am Freitag mit 2:18 Minuten", erklärte Kristoffersen und nannte die Stürze "eine echte Schande". "Es ist so unnötig", äußerte er sein Unverständnis.