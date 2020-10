Mit dem Weltcup in Sölden beginnt am 17. und 18. Oktober traditionell die alpine Weltcup-Saison 2020/2021. Los geht es mit zwei Riesenslalom-Wettbewerben, einer bei den Herren und einer bei den Damen. Bei beiden Rennen beginnt der erste Durchgang jeweils um 10:00 Uhr. Der zweite Durchgang findet ab 13:00 Uhr statt. Eurosport berichtet von den Rennen in Sölden live im TV auf Eurosport 1 und im Livestream bei Eurosport mit Joyn PLUS+.

Saisonhöhepunkt ist die alpine Ski-WM 2021, die vom 8. bis 21. Februar in Cortina d'Ampezzo ausgetragen wird. Dazu stehen auch wieder zahlreiche Klassiker im Programm: So messen sich die besten Skifahrer der Welt erneut unter anderem in Kitzbühel, Wengen und Garmisch-Partenkirchen. Die Damen messen sich unter anderem in St. Moritz, Flachau und ebenfalls in Garmisch-Partenkirchen.

Jedoch gibt es aufgrund der Coronavirus-Pandemie im Weltcup-Kalender auch einige Änderungen. So wurde der Saisonstart unter anderem um eine Woche nach vorne gezogen. Auf die Rennen in Nordamerika müssen die Athleten und die Ski-Fans komplett verzichten.

Aus deutscher Sicht ruhen die Hoffnungen vor allem auf den Speed-Spezialisten Thomas Dreßen und Josef Ferstl. In den Technik-Disziplinen soll Stefan Luitz für Top-Resultate sorgen. Die DSV-Damen sind nach dem Rücktritt von Viktoria Rebensburg größtenteils Außenseiterinnen. Die besten Chancen auf Spitzenplätze dürfte Kira Weidle haben, die in ihrer Karriere in der Abfahrt schon zweimal aufs Weltcup-Podest fuhr.

Im Kampf um den Gesamtweltcup sind bei den Damen die Slowakin Petra Vlhova sowie die starken Italienerinnen um Federica Brignone sowie Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin (USA) die Topfavoritinnen. Beim Saisonstart in Sölden fehlt Shiffrin allerdings verletzt.

Bei den Herren sind vor allem die Norweger um Titelverteidiger Alexander Aamodt Kilde und Technik-Ass Henrik Kristoffersen und die Franzosen mit dem Gesamtweltcupzweiten der vergangenen Saison Alexis Pinturault zu beachten. Die Österreicher um Matthias Mayer und Vincent Kriechmayr dürften vor allem im Kampf um die Abfahrts- und Super-G-Kugel ein Wörtchen mitreden.

Ski Alpin: Weltcup 2020/2021 live im TV

Eurosport zeigt für Euch die komplette alpine Weltcup-Saison 2020/21 live im TV. Wir sind bei jedem Rennen der Herren und Damen live dabei. Je nach weiterem sportlichen Geschehen werden die Rennen live im TV bei Eurosport 1,Eurosport 2 und bei Eurosport mit Joyn PLUS+ übertragen. Natürlich gibt es auch die Rennen der alpinen Ski-WM 2021 live bei Eurosport 1.

Ski Alpin: Weltcup 2020/2021 im Livestream

Bei Joyn PLUS+ könnt Ihr für nur 6,99 Euro neben vielem anderen das gesamte Programm des Eurosport Players empfangen. Hier gibt es alle Rennen der Saison in voller Länge bis zum letzten Starter - auch dann, wenn das TV vielleicht gerade etwas anderes übertragen sollte.

Ski Alpin: Weltcup 2020/2021 im Liveticker

Eurosport.de bietet auch wie gewohnt einen Liveticker zu den Rennen an. Hier gibt es alle News, Informationen und viele Highlightvideos zum Ski-Weltcup 2020/21.

Ski Alpin: Weltcup 2020/2021 - Kalender Herren

Datum Ort (Land) Disziplin Sieger 18.10.2020 Sölden (Österreich) Riesenslalom 14.11. Lech/Zürs (Österreich) Parallelslalom 5./6.12. Val d'Isère (Frankrieich) Riesenslalom / Riesenslalom 12./13.12. Val d'Isère (Frankreich) Abfahrt / Super-G 18./19.12. Val Gardena/Gröden (Italien) Abfahrt / Super-G 20./21.12. Alta Badia (Italien) Riesenslalom / Slalom 22.12. Madonna di Campiglio (Italien) Slalom 28./29.12. Bormio (Italien) Abfahrt / Super-G 6.1.2021 Zagreb (Kroatien) Slalom 8. - 10.1. Adelboden (Schweiz) Riesenslalom / Riesenslalom / Slalom 15. - 17.1. Wengen (Schweiz) Abfahrt / Abfahrt / Slalom 22. - 24.1. Kitzbühel (Österreich) Super-G / Abfahrt / Slalom 26.1. Schladming (Österreich) Slalom 30./31.1. Chamonix (Frankreich) Slalom / Slalom 5./6.2. Garmisch-Partenkirchen (Deutschland) Super-G / Abfahrt 8. - 21.2. Alpine Ski-WM 2021 in Cortina d'Ampezzo (Italien) Abfahrt / Super-G / Riesenslalom / Slalom / Kombination / Parallelslalom / Team-Event 27./28.2. Bansko (Bulgarien) Riesenslalom / Riesenslalom 6./7.3. Kvitfjell (Norwegen) Abfahrt / Super-G 13./14.3. Kransjka Gora (Slowenien) Riesenslalom / Slalom 17. - 21.3. Lenzerheide (Schweiz) Abfahrt / Super-G / Team-Event / Riesenslalom / Slalom

Ski Alpin: Weltcup 2020/2021 - Kalender Damen

Datum Ort (Land) Disziplin Siegerin 17.10.2020 Sölden (Österreich) Riesenslalom 13.11. Lech/Zürs (Österreich) Parallelslalom 21./22.11. Levi (Finnland) Slalom / Slalom 5./6.12. St. Moritz (Schweiz) Super-G / Super-G 12./13.12. Courchevel (Frankreich) Riesenslalom / Riesenslalom 18.- 20.12. Val d'Isère (Frankreich) Abfahrt / Abfahrt / Super-G 28./29.12. Semmering (Österreich) Riesenslalom / Slalom 3.1.2021 Zagreb (Kroatien) Slalom 9./10.1. St. Anton (Österreich) Abfahrt / Super-G 12.1. Flachau (Österreich) Slalom 16./17.1. Maribor (Slowenien) Riesenslalom / Riesenslalom 23./24.1. Crans-Montana (Schweiz) Abfahrt / Abfahrt 26.1. Kronplatz (Italien) Riesenslalom 30./31.1. Garmisch-Partenkirchen Abfahrt / Super-G 8. - 21.2. Alpine Ski-WM 2021 in Cortina d'Ampezzo (Italien) Abfahrt / Super-G / Kombination / Riesenslalom / Slalom / Parallelslalom / Team-Event 27./28.2. Yanqing (China) Abfahrt / Super-G 6./7.3. Jansa (Slowakei) Riesenslalom / Slalom 12./13.3. Are (Schweden) Slalom / Slalom 17. - 21.3. Lenzerheide (Schweiz) Abfahrt / Super-G / Team-Event / Slalom / Riesenslalom

Ski Alpin: Gesamtweltcup Herren

Platzierung Athlet (Nation) Punkte 1. - 0 2. - 0 3. - 0 4. - 0 5. - 0

Ski Alpin: Gesamtweltcup Damen

Platzierung Athletin (Nation) Punkte 1. - 0 2. - 0 3. - 0 4. - 0 5. - 0

